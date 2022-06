MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de son acquisition en janvier 2021 de Fairstone Financière Holdings Inc. et de sa filiale en propriété exclusive, Fairstone Financière Inc. (« Financière Fairstone »), la Banque Duo du Canada (« Banque Duo »), une banque de l'annexe I, a officiellement changé de nom pour devenir la Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone »).

La Banque Fairstone du Canada et sa filiale forment un groupe de quasi premier ordre en matière de prêt avec plus de 1,5 million de clients, 1 500 employés et des actifs d'une valeur consolidée de 5 milliards de dollars.

« Notre stratégie de refonte de l'image de marque reflète la position de la Banque Fairstone en tant que meilleur groupe de prêts à la consommation », déclare Scott Wood, président et chef de la direction de la Banque Fairstone. « En tant que banque de l'annexe I ayant un important secteur d'activité lié aux cartes de crédit, combinée à l'histoire canadienne bien établie de la Financière Fairstone, au financement de premier plan au point de vente et aux prêts à la consommation à taux quasi préférentiel, nous sommes plus que jamais déterminés à offrir des services novateurs et axés sur la valeur, conçus pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d'exceller. »

L'alignement des deux sociétés renforce la capacité de la Banque Fairstone à offrir une gamme de produits diversifiée au sein d'une famille de marques unifiées. En combinant une expérience approfondie de l'industrie, des partenariats avec les meilleures entreprises et une équipe de direction chevronnée, la Banque et ses filiales sont engagées à renforcer la façon dont les entreprises établissent des liens avec leurs clients et à développer des produits et services financiers qui propulsent et favorisent le succès de nos clients et de nos partenaires.

L'acquisition de Fairstone Financière Inc. par la Banque Duo du Canada a été officiellement approuvée le 25 octobre 2021 par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada, avec sa filiale, Fairstone Financière Inc., forment un groupe de quasi premier ordre en matière de prêt. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone fournissent des services financiers axés sur la valeur et l'innovation qui permettent aux consommateurs et aux entreprises d'atteindre leurs objectifs. Ensemble, la Banque et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompense, du financement au point de vente par l'entremise de partenaires commerçants, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, des prêts personnels garantis et des prêts personnels non garantis, des prêts hypothécaires en ligne dans plus de 240 succursales d'un océan à l'autre. Avec une présence au Canada bien établie, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone sont engagées à améliorer les vies des Canadiens en offrant des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur. Plus de détails sur FairstoneBank.ca.

Renseignements: Caroline Morin, Vice-présidente, Communications d'entreprise, 1 833 461-2900, [email protected]