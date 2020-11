OTTAWA,ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que le comité consultatif indépendant a établi une liste restreinte de huit personnalités canadiennes emblématiques qui pourraient figurer sur le prochain billet de 5 $.

Les voici (en ordre alphabétique) :

Pitseolak Ashoona ([v. 1904-1908]-1983)

([v. 1904-1908]-1983) Robertine Barry (« Françoise ») (1863-1910)

(1863-1910) Binaaswi ( Francis Pegahmagabow ) (1888-1952)

(1888-1952) Won Alexander Cumyow (1861-1955)

(1861-1955) Terry Fox (1958-1981)

(1958-1981) Lotta Hitschmanova (1909-1990)

(1909-1990) Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau) (v. 1830-1890)

(v. 1830-1890) Onondeyoh ( Frederick Ogilvie Loft ) (1861-1934)

Le comité consultatif a sélectionné les personnalités de la liste restreinte parmi plus de 600 candidatures admissibles proposées par la population canadienne durant la consultation publique échelonnée sur six semaines qui s'est terminée le 11 mars 2020. Près de 45 000 personnes ont participé à l'appel de candidatures.

« Les Canadiens ont suggéré le nom de centaines de personnes qui ont insufflé un changement positif au pays, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, M. Tiff Macklem. Je tiens à remercier les membres du comité consultatif pour leurs délibérations éclairées et rigoureuses, et j'ai hâte de voir laquelle de ces huit personnalités remarquables figurera sur notre prochain billet de 5 $. »

La liste a été soumise à la ministre des Finances, qui annoncera au début de 2021 le nom de la personnalité qui ornera le billet de 5 $.

« Ces personnalités méritent toutes que leurs contributions remarquables au Canada soient reconnues. Elles ont surmonté des obstacles, lutté pour leurs idéaux et inspiré des générations. J'invite l'ensemble de la population à se familiariser avec l'histoire de ces personnes incroyables, a indiqué Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Merci aux dizaines de milliers de Canadiens qui ont pris le temps de proposer le nom de nombreuses personnes de valeur qui ont marqué notre histoire. »

Les sept membres du comité consultatif ont su tirer parti de leur large éventail de points de vue et d'expériences, et ont pu compter sur des recherches historiques et les résultats d'une enquête d'opinion pour alimenter leurs discussions. De plus, ils ont convenu d'un ensemble de principes directeurs pour établir la liste restreinte :

Changement positif : Les personnalités retenues devraient avoir insufflé un changement positif au pays et au sein de la population canadienne.

Les personnalités retenues devraient avoir insufflé un changement positif au pays et au sein de la population canadienne. Personnalité emblématique canadienne : Leurs réalisations jouissent d'une reconnaissance à l'échelle nationale.

Leurs réalisations jouissent d'une reconnaissance à l'échelle nationale. Universalité : Elles ont laissé une empreinte dans l'histoire du pays qui devrait refléter les valeurs canadiennes.

Elles ont laissé une empreinte dans l'histoire du pays qui devrait refléter les valeurs canadiennes. Unicité : Elles représentent une facette unique du Canada et sont connues au-delà de leur communauté locale ou régionale.

Elles représentent une facette unique du et sont connues au-delà de leur communauté locale ou régionale. Pertinence : L'influence qu'elles ont exercée est encore pertinente aujourd'hui.

« Une liste de huit noms peut sembler très restreinte, mais elle a été dressée à la suite de réflexions et de délibérations approfondies, afin d'en arriver à une sélection de personnalités que nous serions tous fiers de présenter et de soutenir avec détermination, quelle que soit la décision définitive, ont indiqué les membres du comité consultatif dans une déclaration. Nous croyons fermement que cette liste souligne les contributions variées des personnalités canadiennes à notre histoire commune. »

Renseignements supplémentaires

Tout comme le billet de 10 $ qui a été mis en circulation en 2018, le nouveau billet de 5 $ sera orienté à la verticale.

À compter du début de la consultation publique, il faut quelques années pour concevoir, produire et émettre un nouveau billet de banque.

Comme il a été annoncé précédemment, sir Wilfrid Laurier , le premier francophone à occuper le poste de premier ministre du Canada , dont le portrait orne le billet actuel de 5 $, figurera sur une des grosses coupures (50 $ ou 100 $) lorsque le graphisme de celles-ci sera refait.

, le premier francophone à occuper le poste de premier ministre du , dont le portrait orne le billet actuel de 5 $, figurera sur une des grosses coupures (50 $ ou 100 $) lorsque le graphisme de celles-ci sera refait. Le billet actuel de 5 $ de la série Frontières qui est orné du portrait de sir Wilfrid Laurier et d'illustrations du Canadarm2 et de Dextre restera en circulation pendant un certain temps.

