TORONTO et MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé l'émission et la vente précédemment annoncées d'actions ordinaires dans le cadre d'un appel public à l'épargne et d'un placement privé simultané avec les investisseurs dans le cadre du placement privé, au prix de 118,60 $ CA par action ordinaire. Le produit brut total d'environ 2,6 milliards de dollars canadiens se compose du produit brut d'environ 1,6 milliard de dollars canadiens de l'appel public à l'épargne et du produit brut d'environ 1,0 milliard de dollars canadiens du placement privé simultané avec les investisseurs dans le cadre du placement privé, sauf BNP Paribas S.A. (« BNPP »). Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'appel public à l'épargne ayant choisi d'exercer intégralement son option de surallocation, un total de 13 575 750 actions ordinaires ont été émises aujourd'hui dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Un total de 8 431 700 actions ordinaires ont été émises aujourd'hui dans le cadre du placement privé simultané auprès d'investisseurs autres que BNPP. Les investisseurs dans le cadre du placement privé qui ont souscrit des actions ordinaires aujourd'hui comprennaient la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'OMERS, Alberta Investment Management Corporation, le Healthcare of Ontario Pension Plan, l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Comme la Banque l'a indiqué précédemment, la clôture du placement privé avec BNPP est conditionnelle à la clôture de l'acquisition de Bank of the West auprès de BNPP précédemment annoncée par la Banque et aura lieu au plus tard en même temps que la clôture de l'acquisition de Bank of the West, et le produit brut supplémentaire revenant à la Banque devrait s'établir à environ 750 millions de dollars canadiens. Ce produit brut combiné au produit brut de l'appel public à l'épargne et du placement privé simultané devrait donner lieu à produit brut total d'environ 3,35 milliards de dollars canadiens et à un produit net d'environ 3,24 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires émises aujourd'hui sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et à la cote de la Bourse de New York.

Les actions ordinaires ont été offertes aux fins de vente dans le cadre de l'appel public à l'épargne dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada au moyen d'un supplément de prospectus canadien au prospectus préalable de base simplifié canadien de la Banque daté du 11 mars 2022. Les actions ordinaires ont été offertes aux fins de vente dans le cadre de l'appel public à l'épargne aux États-Unis aux termes de la déclaration d'inscription de la Banque (y compris un prospectus) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et d'un supplément de prospectus à cette déclaration d'inscription. Avant d'investir, les acquéreurs éventuels au Canada devraient lire le supplément de prospectus canadien, le prospectus préalable de base simplifié canadien et les documents qui y sont intégrés par renvoi pour les besoins de l'appel public à l'épargne, et les acquéreurs éventuels aux États-Unis devraient lire le prospectus qui se trouve dans la déclaration d'inscription américaine, le supplément de prospectus américain et les autres documents que la Banque a déposés et déposera auprès de la SEC pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Banque et de l'appel public à l'épargne au Canada et aux États-Unis.

Il sera possible d'obtenir des exemplaires des suppléments de prospectus canadien et américain, du prospectus préalable de base simplifié canadien et de la déclaration d'inscription sur formulaire F-3, sur demande au Canada en communiquant avec BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2 par téléphone au 905 791-3151, poste 4312 ou par courriel à [email protected], et aux États-Unis en communiquant avec BMO Capital Markets Corp., à l'attention de Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, ou par téléphone au 800 414-3627 ou par courriel à [email protected]. Il sera possible d'obtenir gratuitement des exemplaires des documents d'offre pertinents sous le profil de la Banque sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucun titre ne sera vendu dans un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres soient inscrits ou autorisés en vertu de la législation en valeurs mobilières de l'État ou du territoire en question.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,14 billion de dollars canadiens au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles se veulent des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des énoncés concernant la clôture du placement privé avec BNPP. Les déclarations prospectives peuvent se caractériser par l'emploi de termes tels que « prévoir », « avoir l'intention de » et « planifier » (ou leur forme négative) ainsi que par l'emploi de variantes de ces termes ou de termes semblables.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature générale ou spécifique. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les effets.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la possibilité que la clôture du placement privé avec BNPP n'ait pas lieu au moment prévu ou n'ait pas lieu du tout, ou que la clôture de l'acquisition de Bank of the West n'ait pas lieu au moment prévu ou n'ait pas lieu du tout, parce que les approbations réglementaires requises ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies dans les délais voulus, ou ne le sont pas du tout, et les autres facteurs mentionnés à la section « Risques pouvant influer sur les résultats futurs » et aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de financement, ainsi que les risques opérationnel non financier, juridique et réglementaire, de stratégie, environnemental et social et de réputation, à la section « Gestion globale des risques » du rapport annuel 2022 de BMO, qui présentent tous l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par nous ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.

SOURCE BMO Groupe Financier

