TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé le placement d'actions ordinaires annoncé précédemment, au prix de 149,00 $ par action ordinaire. Le syndicat de preneurs fermes ayant choisi d'exercer intégralement son option de surallocation, un total de 20 843 750 actions ordinaires ont été émises aujourd'hui, le produit brut total s'établissant à 3,1 milliards de dollars. Le placement a été effectué par voie de prise ferme par le syndicat de preneurs fermes. Les actions ordinaires émises sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces actions ordinaires aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

