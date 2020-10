MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW/ - La Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX: BMO)(NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter toutes ses 600 000 actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 36 (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) (les « actions privilégiées de série 36 ») en circulation pour un montant total de 600 millions de dollars le 25 novembre 2020. Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Les actions privilégiées de série 36 sont rachetables au gré de la Banque le 25 novembre 2020, au prix de rachat de 1 000 $ par part. Le paiement du prix de rachat sera effectué par la Banque le 25 novembre 2020.

Indépendamment du paiement du prix de rachat, le dernier dividende trimestriel de 14,625 $ par action pour les actions privilégiées de série 36 annoncé par la Banque le 25 août 2020 sera versé de la manière habituelle le 25 novembre 2020 aux actionnaires inscrits le 2 novembre 2020.

Les porteurs des actions privilégiées de série 36 recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 36.

À propos de BMO Groupe financier

