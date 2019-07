La Banque de Montréal annonce les taux de dividende de ses actions privilégiées de catégorie B, série 29, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, et de ses actions privilégiées de catégorie B, série 30, à dividende non cumulatif à taux variable

MONTRÉAL, le 26 juill. 2019 /CNW/ - Suite à l'annonce de la Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX: BMO) (NYSE: BMO) le 27 juin 2019, la Banque a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées de catégorie B, série 29, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 29 ») et à ses actions privilégiées de catégorie B, série 30, à dividende non cumulatif à taux variable (les « actions privilégiées de série 30 »).

En ce qui concerne les actions privilégiées de série 29 qui demeureront en circulation après le 25 août 2019, à compter de cette date, les détenteurs de ces actions auront le droit de recevoir un dividende privilégié non cumulatif à taux fixe versé en trésorerie chaque trimestre, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera un tel dividende et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 25 août 2019 et se terminant le 24 août 2024 sera de 3,624 pour cent, soit un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans au 26 juillet 2019, majoré de 2,24 pour cent, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées de série 29.

En ce qui concerne les actions privilégiées de série 30 qui pourraient être émises le 26 août 2019, étant le premier jour ouvrable suivant la date de conversion du 25 août 2019, telle que définie dans le prospectus des actions privilégiées de série 29, qui tombe un dimanche, les détenteurs de ces actions auront le droit de recevoir un dividende privilégié non cumulatif à taux variable versé en trésorerie chaque trimestre, calculé en fonction du nombre réel de jours écoulés au cours de chaque période trimestrielle à taux variable divisé par 365, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera un tel dividende et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de trois mois commençant le 25 août 2019 et se terminant le 24 novembre 2019 sera de 3,885 pour cent, soit un taux égal au rendement des bons du Trésor du Canada de trois mois au 26 juillet 2019, majoré de 2,24 pour cent, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées de série 30.

Les propriétaires véritables des actions privilégiées de série 29 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer dès que possible avec leur courtier ou autre mandataire, et s'assurer de respecter leurs consignes afin de respecter la date limite leur permettant d'exercer un tel droit, soit le 12 août 2019 à 17 h (HAE).

Toute demande concernant une conversion doit être adressée au registraire et agent des transferts de BMO, la Société de fiducie Computershare du Canada, au 1-800-340-5021.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 830 milliards de dollars au 30 avril 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

