La Banque CIBC tiendra une Journée des investisseurs le 9 décembre 2026

TORONTO, le 27 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) tiendra une Journée des investisseurs le mercredi 9 décembre 2026, à partir de 8 h 30 (HE). L'événement comprendra des présentations des membres de la haute direction de la Banque CIBC et donnera un aperçu détaillé de la vision stratégique de la banque et de sa stratégie de croissance axée sur la clientèle, en plus de faire le point sur les priorités de chacune de ses unités d'exploitation stratégiques, de la stratégie de répartition du capital et des objectifs financiers.

« Notre stratégie axée sur le client donne un solide élan à l'échelle de notre banque, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous sommes impatients de partager, lors de la Journée des investisseurs, la façon dont nous accélérons nos priorités stratégiques, nous investissons dans nos occasions de croissance et nous nous appuyons sur notre force financière pour créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires. »

Des détails concernant l'inscription en personne, l'accès à la webdiffusion, le programme et les intervenants seront fournis avant l'événement. Une webdiffusion en direct de l'événement et des documents connexes seront disponibles le 9 décembre sur le site Web des relations avec les investisseurs de la CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, 416 594-7251, [email protected]; Odessa Gilecki, Communications avec les investisseurs, +1 888 713-5457, [email protected]