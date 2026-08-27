La Banque CIBC annonce ses résultats du troisième trimestre de 2026

TORONTO, le 27 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 juillet 2026.

Points saillants du troisième trimestre



T3 2026 T3 2025 T2 2026 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un

trimestre à

l'autre Produits 8 368 M$ 7 254 M$ 8 006 M$ +15 % +5 % Résultat net comme présenté 2 409 M$ 2 096 M$ 2 465 M$ +15 % -2 % Résultat net ajusté1 2 648 M$ 2 104 M$ 2 471 M$ +26 % +7 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 3 962 M$ 3 289 M$ 3 815 M$ +20 % +4 % Résultat dilué par action comme présenté 2,47 $ 2,15 $ 2,53 $ +15 % -2 % Résultat dilué par action ajusté1 2,73 $ 2,16 $ 2,54 $ +26 % +7 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 15,2 % 14,2 % 16,4 %

RCP ajusté1 16,8 % 14,2 % 16,4 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3 1,63 % 1,58 % 1,67 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(non détenu à des fins de négociation)2, 3 2,07 % 1,94 % 2,05 %

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 13,4 % 13,4 % 13,6 %



Les résultats du troisième trimestre de 2026 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui ont donné lieu à une incidence négative de 0,26 $ par action :

un montant de 269 M$ (232 M$ après impôt) au titre de charges en lien avec la vente annoncée de CIBC Caribbean Bank Limited (CIBC Caribbean);

un montant de 10 M$ (7 M$ après impôt) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Notre ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 s'est établi à 13,4 % au 31 juillet 2026, comparativement à 13,6 % à la fin du trimestre précédent. Au 31 juillet 2026, le ratio de levier4 et le ratio de liquidité à court terme4 de la Banque CIBC étaient respectivement de 4,3 % et 127 %.

« Nous continuons d'accélérer l'exécution de notre stratégie et nous avons affiché une fois de plus de solides résultats financiers trimestriels, dont un résultat net en hausse de plus de 10 % et un rendement des capitaux propres plus élevé que celui du troisième trimestre il y a un an, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous investissons dans des outils clés, dont l'intelligence artificielle (IA), afin de renforcer l'autonomie des membres de notre équipe, alors que nous continuons de moderniser notre banque, d'accroître l'efficacité et de centrer nos efforts sur la clientèle. Forts d'un bilan robuste et d'une qualité de crédit élevée, nous sommes prêts à épauler nos clients et à passer à la vitesse supérieure. »

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada a enregistré un résultat net de 948 M$ au troisième trimestre, en hausse de 136 M$, ou 17 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté s'est chiffré à 1 707 M$, en hausse de 156 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été en partie contrebalancée par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. La progression des produits s'explique essentiellement par la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des prêts. L'augmentation des charges autres que d'intérêts comme présentées et ajustées est principalement attribuable à la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques et de la rémunération des employés.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 4 à 8, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 9. 2) Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, ces deux lignes directrices étant fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/, pour plus de précisions.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada a enregistré un résultat net de 619 M$ au troisième trimestre, en hausse de 21 M$, ou 4 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté s'est chiffré à 1 000 M$, en hausse de 156 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien avec la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des volumes. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien avec la progression des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, la hausse des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients ainsi que l'augmentation des produits nets d'intérêts attribuable à l'accroissement de la marge d'intérêts nette et à la croissance des volumes. Les charges ont augmenté du fait surtout de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'accroissement des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis a enregistré un résultat net de 320 M$ (228 M$ US) au troisième trimestre, en hausse de 66 M$ (42 M$ US ou 23 %) par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait essentiellement de la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et de la progression des produits, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 389 M$ (277 M$ US), en hausse de 45 M$ (25 M$ US ou 10 %) comparativement à celui du troisième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté en raison surtout de la croissance des volumes et de l'augmentation de la marge d'intérêts nette. Les produits de Gestion des avoirs ont été comparables à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation des charges autres que d'intérêts comme présentées et ajustées est surtout attribuable à la progression de la rémunération des employés.

Marchés des capitaux a présenté un résultat net de 722 M$ au troisième trimestre, en hausse de 182 M$, ou 34 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits et d'une dotation à la provision pour pertes sur créances moins élevée, le tout neutralisé en partie par une hausse des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté s'est accru de 192 M$, ou 24 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, la hausse des produits ayant été contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté, en lien surtout avec la progression des produits tirés des opérations sur titres et des produits tirés des activités de financement. Les produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement ont augmenté sous l'effet essentiellement de la hausse des produits tirés des activités de prêts et de dépôts pour les entreprises clientes, en partie neutralisée par la baisse des produits tirés des services consultatifs et des activités de prise ferme de titres de participation au titre de nos services de Banque d'investissement. Les charges ont augmenté en lien avec la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques et la progression de la rémunération des employés.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 564 M$, en hausse de 5 M$ par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le trimestre considéré rend compte d'une reprise de provision pour pertes sur prêts productifs liée à une évolution favorable de nos perspectives économiques et d'une élimination de provision en lien avec la vente de certains prêts immobiliers commerciaux aux États-Unis, neutralisées en partie par une augmentation de la dotation à la provision découlant d'une migration du crédit désavantageuse, alors que le trimestre correspondant de l'exercice précédent reflète une dotation à la provision pour pertes sur créances attribuable à une évolution défavorable de nos perspectives économiques, contrebalancée en partie par une élimination de provision liée à une migration du crédit avantageuse. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté, ce qui découle surtout d'une hausse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, Services bancaires personnels et PME, région du Canada, et Marchés des capitaux, contrebalancée en partie par une baisse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque au troisième trimestre de 2026 :

La Banque CIBC a mis à l'essai le premier espace de travail d'IA agentive d'entreprise déployé à l'échelle d'une banque canadienne, IAC 2.0, qui permet aux utilisateurs d'intégrer leurs données et leurs outils à la plateforme et de déléguer le travail à des agents propulsés par l'IA.

La Banque CIBC a lancé une solution exclusive alimentée par l'IA, AssistantConseillerCIBC, qui libère les conseillers des tâches administratives pour qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients, à la qualité des conseils offerts et à l'établissement de relations de confiance.

Le leadership en IA générative et en transformation numérique de la Banque CIBC a été reconnu par The Digital Banker qui lui a décerné le prix du meilleur programme de transformation numérique pour la fonction Demander un appel de sa plateforme Centre de connaissances alimentée par l'IA, utilisée par les membres des équipes de première ligne pour obtenir plus efficacement des réponses à leurs questions et assurer une expérience client toujours positive.

La Banque CIBC a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les applications de services bancaires en ligne des cinq grandes banques du Canada selon J.D. Power pour la deuxième année consécutive.

Marchés des capitaux CIBC a été désignée comme la meilleure banque d'investissement pour les solutions de financement au Canada lors des EuroMoney Awards for Excellence de 2026.

L'excellent score net de recommandation de CIBC Bank USA a augmenté par rapport à la même période il y a un an, tant au chapitre de Groupe Entreprises que de Gestion des avoirs, ce qui reflète la rigueur de l'exécution, l'excellence du travail d'équipe et le souci constant de répondre aux besoins de la clientèle.

La Banque CIBC a été nommée la meilleure banque pour la gestion de trésorerie globale au Canada par le magazine Global Finance pour les solutions axées sur la clientèle novatrices qu'elle offre à ses clients de Groupe Entreprises.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, s'il y a lieu.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

les membres de l'Équipe CIBC ont recueilli 1,7 M$ au profit de la 30 e édition annuelle du Tour CIBC Charles-Bruneau, laquelle marquait la vingtième année de participation de la Banque CIBC en tant que commanditaire principal de l'événement;

édition annuelle du Tour CIBC Charles-Bruneau, laquelle marquait la vingtième année de participation de la Banque CIBC en tant que commanditaire principal de l'événement; la Fondation CIBC a fait un don de 250 000 $ au YMCA du Grand Toronto pour appuyer le programme de mentorat Black Achievers qui offre aux jeunes de la communauté noire plus de possibilités de développer leur confiance, d'élargir leurs réseaux et d'obtenir du mentorat pour favoriser leur épanouissement personnel et professionnel;

la Banque CIBC a fait un don de 50 000 $, par l'intermédiaire du Fonds de secours d'urgence pour l'Ontario de la Fondation CIBC, afin d'offrir une aide immédiate et à long terme aux personnes touchées par les feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario, ainsi qu'aux collectivités de la région faisant l'objet d'ordres d'évacuation.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité, comme il est décrit ci-dessous. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (Normes internationales d'information financière), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion des

avoirs, région des États‑Unis

(en millions

de $ US)



















En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 2026 Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 344 $ 2 037 $ 863 $ 1 834 $ 290 $ 8 368 $

618 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

427

145

(32)

28

(4)

564



(23)

Charges autres que d'intérêts

1 643

1 037

478

857

670

4 685



343

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 274

855

417

949

(376)

3 119



298

Impôt sur le résultat

326

236

97

227

(176)

710



70

Résultat net (perte nette)

948

619

320

722

(200)

2 409



228

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

10

10



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

11

6

5

42

64

128



4



Porteurs d'actions ordinaires

937

613

315

680

(274)

2 271



224

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

948

619

320

722

(210)

2 399



228

Résultat dilué par action ($)





















2,47 $





Incidence des éléments d'importance1































Produits

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

- $ - $ 2 $ - $ - $ 2 $

1 $ Incidence des éléments d'importance sur les produits

-

-

2

-

-

2



1

Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(6)

-

(2)

-

-

(8)



(1)



Charges en lien avec la vente annoncée de CIBC Caribbean

-

-

-

-

(269)

(269)



-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(6)

-

(2)

-

(269)

(277)



(1)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

6

-

4

-

269

279



2

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

1

-

2

-

-

3



1



Charges en lien avec la vente annoncée de CIBC Caribbean

-

-

-

-

37

37



-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

1

-

2

-

37

40



1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

5 $ - $ 2 $ - $ 232 $ 239 $

1 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)3





















0,26 $





Résultats d'exploitation - ajustés4































Total des produits - ajusté

3 344 $ 2 037 $ 865 $ 1 834 $ 290 $ 8 370 $

619 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée

427

145

(32)

28

(4)

564



(23)

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 637

1 037

476

857

401

4 408



342

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 280

855

421

949

(107)

3 398



300

Impôt sur le résultat - ajusté

327

236

99

227

(139)

750



71

Résultat net - ajusté

953

619

322

722

32

2 648



229

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

10

10



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

11

6

5

42

64

128



4



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

942

613

317

680

(42)

2 510



225

Résultat net applicable aux actionnaires - ajusté

953

619

322

722

22

2 638



229

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,73 $







1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Tient compte de l'amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions qui constituent une composante des entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 3) Tient compte de l'incidence des écarts découlant de l'arrondissement entre le résultat dilué par action et le résultat dilué par action ajusté. 4) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis

(en millions

de $ US)















En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avril 2026 Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 174 $ 1 918 $ 821 $ 1 868 $ 225 $ 8 006 $

599 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

474

121

21

(15)

4

605



16

Charges autres que d'intérêts

1 571

960

469

807

392

4 199



342

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 129

837

331

1 076

(171)

3 202



241

Impôt sur le résultat

283

223

71

284

(124)

737



51

Résultat net (perte nette)

846

614

260

792

(47)

2 465



190

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

8

8



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

10

6

4

39

55

114



3



Porteurs d'actions ordinaires

836

608

256

753

(110)

2 343



187

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

846

614

260

792

(55)

2 457



190

Résultat dilué par action ($)





















2,53 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7) $ - $ (1) $ - $ - $ (8) $

(1) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(7)

-

(1)

-

-

(8)



(1)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

7

-

1

-

-

8



1

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

-

-

-

2



-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

-

-

-

2



-

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

5 $ - $ 1 $ - $ - $ 6 $

1 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)3





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés4































Total des produits - ajusté

3 174 $ 1 918 $ 821 $ 1 868 $ 225 $ 8 006 $

599 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée

474

121

21

(15)

4

605



16

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 564

960

468

807

392

4 191



341

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 136

837

332

1 076

(171)

3 210



242

Impôt sur le résultat - ajusté

285

223

71

284

(124)

739



51

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

851

614

261

792

(47)

2 471



191

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

8

8



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

10

6

4

39

55

114



3



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

841

608

257

753

(110)

2 349



188

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

851

614

261

792

(55)

2 463



191

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,54 $









































Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur. En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 2025 Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis (en millions

de $ US) Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 061 $ 1 723 $ 790 $ 1 506 $ 174 $ 7 254 $

576 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

444

21

17

76

1

559



14

Charges autres que d'intérêts

1 517

879

450

721

409

3 976



327

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 100

823

323

709

(236)

2 719



235

Impôt sur le résultat

288

225

69

169

(128)

623



49

Résultat net (perte nette)

812

598

254

540

(108)

2 096



186

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

2

2



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

-

-

82

82



-



Porteurs d'actions ordinaires

812

598

254

540

(192)

2 012



186

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

812

598

254

540

(110)

2 094



186

Résultat dilué par action ($)





















2,15 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7) $ - $ (4) $ - $ - $ (11) $

(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(7)

-

(4)

-

-

(11)



(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

7

-

4

-

-

11



3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

1

-

-

3



1

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

1

-

-

3



1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

5 $ - $ 3 $ - $ - $ 8 $

2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)3





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés4































Total des produits - ajusté

3 061 $ 1 723 $ 790 $ 1 506 $ 174 $ 7 254 $

576 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

444

21

17

76

1

559



14

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 510

879

446

721

409

3 965



324

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 107

823

327

709

(236)

2 730



238

Impôt sur le résultat - ajusté

290

225

70

169

(128)

626



50

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

817

598

257

540

(108)

2 104



188

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

2

2



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

-

-

-

-

82

82



-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

817

598

257

540

(192)

2 020



188

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

817

598

257

540

(110)

2 102



188

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,16 $









































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis

(en millions

de $ US)























En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026

Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

9 813 $ 5 878 $ 2 558 $ 5 719 $ 804 $ 24 772 $

1 847 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

1 347

350

10

20

10

1 737



8

Charges autres que d'intérêts

4 772

2 938

1 430

2 500

1 573

13 213



1 033

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

3 694

2 590

1 118

3 199

(779)

9 822



806

Impôt sur le résultat

940

710

244

808

(854)

1 848



176

Résultat net

2 754

1 880

874

2 391

75

7 974



630

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

25

25



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

33

18

14

122

161

348



10



Porteurs d'actions ordinaires

2 721

1 862

860

2 269

(111)

7 601



620

Résultat net applicable aux actionnaires

2 754

1 880

874

2 391

50

7 949



630

Résultat dilué par action ($)





















8,22 $





Incidence des éléments d'importance1































Produits

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

- $ - $ 2 $ - $ - $ 2 $

1 $ Incidence des éléments d'importance sur les produits

-

-

2

-

-

2



1

Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(19)

-

(7)

-

-

(26)



(5)



Charges en lien avec la vente annoncée de CIBC Caribbean

-

-

-

-

(269)

(269)



-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(19)

-

(7)

-

(269)

(295)



(5)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

19

-

9

-

269

297



6

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

5

-

3

-

-

8



2



Charges en lien avec la vente annoncée de CIBC Caribbean

-

-

-

-

37

37



-



Recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de

gains en capital et l'utilisation de pertes en capital

-

-

-

-

422

422



-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

5

-

3

-

459

467



2

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

14 $ - $ 6 $ - $ (190) $ (170) $

4 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)3





















(0,19) $





Résultats d'exploitation - ajustés4































Total des produits - ajusté

9 813 $ 5 878 $ 2 560 $ 5 719 $ 804 $ 24 774 $

1 848 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

1 347

350

10

20

10

1 737



8

Charges autres que d'intérêts - ajustées

4 753

2 938

1 423

2 500

1 304

12 918



1 028

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

3 713

2 590

1 127

3 199

(510)

10 119



812

Impôt sur le résultat - ajusté

945

710

247

808

(395)

2 315



178

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

2 768

1 880

880

2 391

(115)

7 804



634

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

25

25



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

33

18

14

122

161

348



10



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

2 735

1 862

866

2 269

(301)

7 431



624

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

2 768

1 880

880

2 391

(140)

7 779



634

Résultat dilué par action ajusté ($)





















8,03 $









































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Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur. En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis (en millions

de $ US)









Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

8 843 $ 5 066 $ 2 406 $ 4 625 $ 617 $ 21 557 $

1 709 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

1 261

114

208

131

23

1 737



148

Charges autres que d'intérêts

4 455

2 565

1 361

2 145

1 147

11 673



966

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

3 127

2 387

837

2 349

(553)

8 147



595

Impôt sur le résultat

816

649

154

624

(370)

1 873



109

Résultat net (perte nette)

2 311

1 738

683

1 725

(183)

6 274



486

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

19

19



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

-

-

248

248



-



Porteurs d'actions ordinaires

2 311

1 738

683

1 725

(450)

6 007



486

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

2 311

1 738

683

1 725

(202)

6 255



486

Résultat dilué par action ($)





















6,37 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(20) $ - $ (14) $ - $ - $ (34) $

(10) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(20)

-

(14)

-

-

(34)



(10)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

20

-

14

-

-

34



10

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

5

-

4

-

-

9



3

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

5

-

4

-

-

9



3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

15 $ - $ 10 $ - $ - $ 25 $

7 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)3





















0,03 $





Résultats d'exploitation - ajustés4































Total des produits - ajusté

8 843 $ 5 066 $ 2 406 $ 4 625 $ 617 $ 21 557 $

1 709 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

1 261

114

208

131

23

1 737



148

Charges autres que d'intérêts - ajustées

4 435

2 565

1 347

2 145

1 147

11 639



956

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

3 147

2 387

851

2 349

(553)

8 181



605

Impôt sur le résultat - ajusté

821

649

158

624

(370)

1 882



112

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

2 326

1 738

693

1 725

(183)

6 299



493

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

19

19



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

-

-

-

-

248

248



-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

2 326

1 738

693

1 725

(450)

6 032



493

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

2 326

1 738

693

1 725

(202)

6 280



493

Résultat dilué par action ajusté ($)





















6,40 $









































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres Total CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis

(en millions

de $ US)







































En millions de dollars, pour les trois mois clos les

31 juill. 2026 Résultat net (perte nette)

948 $ 619 $ 320 $ 722 $ (200) $ 2 409 $

228

Ajouter : dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

427

145

(32)

28

(4)

564



(23)



Ajouter : impôt sur le résultat

326

236

97

227

(176)

710



70





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 701

1 000

385

977

(380)

3 683



275





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

6

-

4

-

269

279



2





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 707 $ 1 000 $ 389 $ 977 $ (111) $ 3 962 $

277

30 avr.

2026 Résultat net (perte nette)

846 $ 614 $ 260 $ 792 $ (47) $ 2 465 $

190

Ajouter : dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

474

121

21

(15)

4

605



16



Ajouter : impôt sur le résultat

283

223

71

284

(124)

737



51





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 603

958

352

1 061

(167)

3 807



257





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

1

-

-

8



1





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 610 $ 958 $ 353 $ 1 061 $ (167) $ 3 815 $

258

31 juill. 2025 Résultat net (perte nette)

812 $ 598 $ 254 $ 540 $ (108) $ 2 096 $

186

Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

444

21

17

76

1

559



14



Ajouter : impôt sur le résultat

288

225

69

169

(128)

623



49





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 544

844

340

785

(235)

3 278



249





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

4

-

-

11



3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 551 $ 844 $ 344 $ 785 $ (235) $ 3 289 $

252









































En millions de dollars, pour les neuf mois clos les































31 juill. 2026 Résultat net

2 754 $ 1 880 $ 874 $ 2 391 $ 75 $ 7 974 $

630

Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

1 347

350

10

20

10

1 737



8



Ajouter : impôt sur le résultat

940

710

244

808

(854)

1 848



176





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

5 041

2 940

1 128

3 219

(769)

11 559



814





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

19

-

9

-

269

297



6





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

5 060 $ 2 940 $ 1 137 $ 3 219 $ (500) $ 11 856 $

820

31 juill. 2025 Résultat net (perte nette)

2 311 $ 1 738 $ 683 $ 1 725 $ (183) $ 6 274 $

486

Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

1 261

114

208

131

23

1 737



148



Ajouter : impôt sur le résultat

816

649

154

624

(370)

1 873



109





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

4 388

2 501

1 045

2 480

(530)

9 884



743





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

20

-

14

-

-

34



10





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

4 408 $ 2 501 $ 1 059 $ 2 480 $ (530) $ 9 918 $

753



1) Mesure non conforme aux PCGR. 2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du troisième trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du troisième trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles et nos engagements en matière de durabilité (dont ceux visant nos ambitions en matière de durabilité et les activités connexes), nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année civile 2026 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « prévision », « cible », « engagement », « ambition », « objectif », « s'efforcer de », « projet » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Compte tenu des retombées économiques négatives que peuvent potentiellement engendrer les tarifs douaniers réellement imposés ou projetés par les États-Unis à l'endroit du Canada et d'autres pays et les contre-mesures tarifaires de ces pays, les signaux contradictoires du marché du travail aux États-Unis, les effets persistants des ententes de travail hybride et les taux d'intérêt élevés dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, ainsi que la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, dont leur incidence sur la hausse des coûts de l'énergie et des intrants cruciaux, et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les politiques commerciales, dont les tarifs douaniers et les politiques gouvernementales pour réduire le risque tarifaire, et les tensions connexes; les pressions inflationnistes aux États-Unis; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques géopolitiques, y compris ceux découlant de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient; les effets des ententes de travail hybride mises en place après la pandémie; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques, le système bancaire ouvert et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires d'importance et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; l'incidence de modifications des normes, règles et interprétations comptables; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation politique et son évolution, y compris les modifications aux questions d'ordre économique; l'incidence possible sur nos activités des conflits internationaux, comme la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, et d'actes terroristes; les catastrophes naturelles, les perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et toute autre catastrophe; l'avènement d'urgences de santé publique ainsi que les politiques et mesures gouvernementales en découlant; la dépendance envers des tiers qui fournissent les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité, y compris la détection et l'utilisation inappropriée de vulnérabilités ainsi que l'exposition à des cyberattaques découlant de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies, y compris le développement et l'utilisation des données et de l'IA dans le cadre de nos activités et la capacité d'en retirer les avantages attendus ou potentiels, comme une productivité accrue, une réduction des coûts, une plus grande exactitude et une amélioration des processus d'affaires; la place importante accordée aux dépenses d'investissement liées à l'IA pour stimuler la croissance aux États-Unis et les conséquences incertaines sur l'emploi qui en découleront; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique et commerciale générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris l'augmentation du niveau d'endettement des ménages au Canada et des risques de crédit à l'échelle mondiale; les risques environnementaux et sociaux, y compris les risques liés aux changements climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité en interne et avec nos clients dans les délais attendus et notre capacité à accroître la portée de nos produits et services de finance durable; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque de notre Rapport annuel 2025 et ont été mises à jour dans nos rapports trimestriels. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 7 h 30 HE et est offerte en français (438-799-5050 ou numéro sans frais 1-888-440-6444, code d'accès 9555876#) et en anglais (647-557-5624 ou numéro sans frais 1-888-440-4413, code d'accès 5677394#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse

www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2026 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 9555876#) et en anglais (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 56773947#) jusqu'au 10 septembre 2026, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.fr.mediaroom.com/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements complémentaires : Relations avec les investisseurs : Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs qui désirent obtenir des renseignements financiers peuvent communiquer avec la personne suivante : Geoff Weiss, premier vice-président, 416-980-5093, [email protected]; Relations avec les médias : Les médias financiers, commerciaux et spécialisés peuvent communiquer avec les personnes suivantes : Erica Belling, 416-594-7251, [email protected]; Tom Wallis, 416-980-4048, [email protected]