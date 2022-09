La Banque CIBC s'est engagée à collaborer avec les secteurs à fortes émissions de carbone pour assurer une transition réussie vers la carboneutralité

Cible établie pour réduire l'intensité des émissions de portée 1 du portefeuille de production d'énergie de 32 %

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui sa cible de réduction de l'intensité en carbone de ses émissions financées dans le secteur de la production d'énergie d'ici 2030. Cette cible fait suite à l'engagement récent de la Banque de réduire l'intensité en carbone de ses émissions financées relatives à son portefeuille pétrolier et gazier.

La cible de 2030 de la Banque CIBC liée à son portefeuille de production d'énergie est une réduction de 32 % de l'intensité des émissions (portée 1) comparativement à l'année de référence 2020.

« Nous sommes déterminés à collaborer avec les intervenants pour contribuer à un avenir plus durable, et l'établissement de cibles provisoires claires est un élément important pour réaliser ces ambitions à long terme », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, Banque CIBC.

Consciente de l'ampleur et de l'urgence des changements climatiques, la Banque CIBC accorde la priorité à l'établissement de cibles provisoires pour la réduction des émissions financées dans les secteurs à émissions élevées de gaz à effet de serre (GES) de son portefeuille afin d'avoir l'impact le plus important. Avec deux cibles provisoires maintenant en place, la Banque CIBC poursuit ses ambitions de carboneutralité.

« Nous avons un rôle à jouer pour stimuler notre économie aujourd'hui et pour élaborer des solutions qui continueront de faciliter la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone, a affirmé Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux, Banque CIBC. Nous continuons d'être encouragés par l'engagement que nous constatons de la part de nos clients alors que nous travaillons à rendre notre économie plus durable et plus inclusive. »

Les cibles de la Banque CIBC incluent les émissions associées à son financement d'entreprises et ses facilités de financement, qui comprennent sa part de la répartition économique réelle en ce qui a trait à la prise ferme sur les marchés des titres de participation et sur les marchés des titres de créance. La Banque CIBC reconnaît que l'établissement d'objectifs de carboneutralité pour un ensemble d'activités de financement est une pratique émergente et elle continuera de tirer parti des meilleures données scientifiques disponibles et de suivre les normes du secteur. La Banque CIBC a également l'intention de soutenir les objectifs de transition de ses clients au moyen de ses activités de prêt.

En tant que membre de l'Alliance bancaire Net Zéro, du Center for Climate Aligned Finance et du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), et guidée par le Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques, la Banque CIBC collabore avec ses pairs pour accroître la transparence quant à l'évaluation et à la divulgation des GES associés aux prêts et aux placements, et pour rendre ces activités carboneutres.

Les efforts de la Banque CIBC visant à accélérer la lutte contre les changements climatiques comprennent ce qui suit :

Cibles établies pour réduire l'intensité des émissions de portées 1 et 2 de 35 % et l'intensité des émissions de portée 3 de 27 % du portefeuille pétrolier et gazier, comparativement à l'année de référence 2020.

Un objectif de réduction de 30 % des émissions absolues de GES provenant des activités nord-américaines d'ici 2028, selon notre niveau de référence de 2018

Quelque 34,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable en 2021 - et un objectif de mobilisation de financement durable doublé pour atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030 1 .

un objectif de mobilisation de financement durable doublé pour atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030 . Parmi les 4 meilleurs pour ce qui est du financement du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord 2 .

. Lancement de Carbonplace, une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone qui vise à aider les entreprises à réaliser leurs objectifs de carboneutralité, dans le contexte d'un effort conjoint des grandes banques mondiales à l'échelle internationale.

Engagement d'investissement de 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite dont le mandat est d'investir dans des fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

Pour en savoir plus sur l'approche de carboneutralité de la Banque CIBC, visitez le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/net-zero-ambition.html

__________________________________ 1 Les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, des infrastructures durables, des bâtiments écologiques, des financements liés à la durabilité et des produits financiers écologiques. Les produits offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file.

2 Tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord par Inframation pour les opérations conclues en 2021.

AVIS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans ce communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des É.-U. et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les énoncés du présent communiqué concernant l'approche de carboneutralité, les objectifs de durabilité et l'objectif de carboneutralité des activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 de la Banque CIBC, ainsi que les énoncés sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs courants, nos stratégies et nos perspectives. Alors que nous nous efforçons de progresser vers l'atteinte de nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), des facteurs externes hors du contrôle raisonnable de la Banque CIBC peuvent entraver ses efforts visant la réalisation de ces objectifs, notamment les diverses initiatives de décarbonisation à l'échelle des économies, la nécessité de politiques climatiques réfléchies à l'échelle mondiale, la disponibilité de données complètes de qualité sur les émissions de gaz à effet de serre (notamment des clients de la Banque CIBC), l'évolution de nos portefeuilles de prêt au fil du temps, les méthodologies raisonnablement soutenues, la nécessité d'une participation active et continue des parties intéressées (y compris des entreprises, des institutions financières et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux), la mise en place de nouvelles technologies et de solutions propres au secteur, l'évolution du comportement des consommateurs, les défis liés à l'équilibre entre les objectifs provisoires en matière d'émissions et une transition harmonieuse, et l'élaboration de règlements et de cadres à l'échelle internationale. Ces facteurs et d'autres, notamment les conditions générales des affaires et de l'économie à l'échelle mondiale, les modifications apportées aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, ainsi que les changements dans les politiques monétaires et économiques, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs, et peuvent obliger la Banque CIBC à adapter ses initiatives et ses activités ou à rajuster ses cibles. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider les clients et d'autres personnes à comprendre nos objectifs et nos priorités stratégiques, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

