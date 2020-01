La Banque CIBC souligne le début de la dernière phase de construction du 81, rue Bay, à la Place de la Banque CIBC

Ce premier édifice devrait être prêt vers la fin de 2020. Le projet est géré et développé conjointement par Ivanhoé Cambridge et Hines, et deviendra le nouveau siège social mondial de la Banque CIBC. Une fois terminée, la Place de la Banque CIBC accueillera environ 14 000 membres de l'équipe CIBC.

« Nous nous réjouissons de souligner ce jalon tout en nous préparant à l'ouverture de notre nouveau siège social mondial plus tard cette année », a déclaré Veni Iozzo, vice-présidente à la direction, Communications et affaires publiques, Transformation du milieu de travail. « La Place de la Banque CIBC est la pierre angulaire de la transformation de notre milieu de travail à l'échelle mondiale, grâce à la création d'un environnement de travail moderne et inclusif qui favorise la collaboration, l'innovation et le bien-être de notre équipe. Nos nouveaux locaux placent nos clients au cœur de toutes nos activités pour que nous les aidions à réaliser leurs ambitions. »

À terme, la Place de la Banque CIBC sera une aire ultramoderne de 3 millions de pieds carrés, composée de deux immeubles reliés par un parc d'un acre dans le district financier de Toronto. Le siège social de la Banque CIBC profitera d'une technologie de pointe et sera conçu pour favoriser la collaboration et l'innovation. Durant la conception, on a accordé la priorité à l'inclusivité et au bien-être afin d'offrir un milieu de travail accueillant, flexible et productif. La Place de la Banque CIBC inclura aussi un nouveau centre bancaire phare, pour servir les clients de la collectivité.

