La Banque CIBC se classe au premier rang pour la satisfaction de la clientèle envers les applications mobiles de carte de crédit au Canada selon une étude de J.D. Power

L'institution obtient la cote la plus élevée dans le cadre de l'étude de 2019 sur la satisfaction de la clientèle envers les applications mobiles de carte de crédit de J.D. Power.

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les applications mobiles de carte de crédit offertes par les cinq grandes banques du Canada, selon la plus récente étude de J.D. Power, leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses.

« Il est important pour nous d'offrir une valeur et de l'innovation qui permettent aux clients d'exercer leurs activités bancaires au moment et de la façon dont ils le souhaitent. C'est donc un honneur d'être reconnus dans l'étude sur la satisfaction de la clientèle envers les applications mobiles de carte de crédit de J.D. Power, a affirmé Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et directs, Banque CIBC. Nous nous efforçons toujours d'améliorer nos offres de services de manière à répondre aux attentes de nos clients en matière de services bancaires au sein d'une société moderne ».

L'étude de 2019 sur la satisfaction de la clientèle envers les applications mobiles de cartes de crédit au Canada évalue la satisfaction globale en fonction de cinq facteurs : la facilité de la navigation, l'apparence, la clarté de l'information, la gamme de services et la disponibilité des renseignements clés. Les facteurs pour lesquels la Banque CIBC s'est le mieux classée sont la facilité de navigation et la disponibilité des renseignements clés.

En 2018, la Banque CIBC est devenue la première banque canadienne à offrir à ses clients de nouveaux renseignements plus détaillés sur leurs achats par carte de crédit lorsqu'ils consultent leurs opérations en ligne ou dans l'application. Afin de reconnaître plus facilement leurs achats, les clients de la Banque CIBC peuvent tout simplement toucher ou sélectionner une opération par carte de crédit pour en consulter les renseignements supplémentaires, notamment le nom, la catégorie, les coordonnées et l'emplacement du marchand. La Banque CIBC a également lancé une fonctionnalité qui permet aux clients de verrouiller et de déverrouiller leur carte s'ils croient l'avoir égarée.

« Nous savons que la simplicité et la sécurité sont des éléments importants, et c'est pour cette raison que nous nous engageons à offrir des capacités numériques qui offrent à nos clients plus de commodité, notamment la possibilité de protéger facilement leurs cartes de crédit, ce qui leur apporte une tranquillité d'esprit autant à la maison qu'en voyage », a ajouté M. Pira.

Selon J.D. Power, les Canadiens ont une très bonne compréhension des fonctions de leurs applications. J.D. Power a aussi souligné que les cotes de satisfaction globales plus élevées étaient attribuables à une expérience utilisateur mieux adaptée sur le plan visuel qui limite le contenu offert aux renseignements pertinents et aux fonctionnalités essentielles.

Menée aux mois de mars et d'avril 2019, l'étude est fondée sur les réponses de 4 018 clients de banque de détail et de carte de crédit de partout au Canada.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à renforcer la satisfaction de leur clientèle, à favoriser leur croissance et à augmenter leur rentabilité. Fondée en 1968, J.D. Power a des bureaux servant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie-Pacifique et l'Europe.

