Pour la sixième fois au cours des sept dernières années, la plateforme mobile CIBC a été classée comme étant la meilleure expérience de services mobiles offerte aux consommateurs.

TORONTO, le 23 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC s'est vu décerner le Prix Services bancaires mobiles 2023 par Surviscor Inc., une entreprise nord-américaine spécialisée dans l'analyse et le classement de l'expérience client numérique au Canada. Elle s'est classée au premier rang parmi les applications bancaires mobiles offertes par les grandes banques canadiennes.

« Nous sommes fiers que notre application de services bancaires mobiles ait une fois de plus été reconnue par Surviscor Inc. comme l'expérience de services bancaires mobiles la mieux classée parmi les grandes banques au Canada, a déclaré Michael Clabby, vice-président à la direction et chef, Stratégie et données numériques, Banque CIBC. Nous plaçons nos clients au cœur de notre réflexion lorsqu'il s'agit d'offrir la meilleure expérience mobile, qui guide notre prise de décisions dans la création de nouvelles fonctionnalités qui permettent à nos clients d'en faire plus sur leur appareil mobile. »

Le comité d'examen de l'expérience bancaire mobile canadienne de Surviscor vérifie 24 sociétés canadiennes de services bancaires numériques, y compris les grandes banques canadiennes, les principales coopératives de crédit, les néo-banques populaires (sans succursales) et d'autres sociétés qui s'identifient comme étant une banque ou un mouvement coopératif, qui offrent chacune une plateforme de services bancaires conçue pour être utilisée sur un téléphone. Les plateformes numériques sont évaluées dans cinq catégories d'expérience (expérience préalable à l'ouverture de session, expérience utilisateur, expérience de l'information sur les comptes, expérience transactionnelle et expérience des ressources mobiles), d'après plus de 300 critères d'utilisation individuels et plus de 2 500 questions objectives par société.

« La Banque CIBC mérite des félicitations non seulement pour avoir accepté les défis constants dans un conteste en évolution des attentes des consommateurs en matière de services bancaires mobiles, mais aussi pour avoir démontré sa capacité d'adapter continuellement sa plateforme mobile afin d'offrir la meilleure expérience de services bancaires mobiles aux consommateurs au cours de six des sept dernières années », a déclaré Glenn LaCoste, président et chef de la direction de Surviscor Inc.

Selon Surviscor, en 2023, les grandes banques canadiennes ont occupé les huit premiers rangs du classement général, mais l'engagement de la Banque CIBC pour l'innovation continue de la positionner comme un acteur dominant dans le secteur. Ces études ont pour but de guider les clients dans leur choix de services bancaires numériques afin qu'ils puissent profiter des meilleurs services bancaires mobiles.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/ .

À propos de Surviscor Inc.

Surviscor est un chef de file nord-américain en analyse et en classement de l'expérience client en matière de services numériques fournis par des entreprises de service au Canada. Les évaluations bien connues sur le courtage et les services bancaires numériques de Surviscor sont appuyées par sa méthodologie exclusive appelée scorCard, qui détermine les MEILLEURES et les PIRES expériences des clients en matière de services numériques. Toutes ses études et analyses servent de points de référence pour les consommateurs et les intervenants sectoriels, en déterminant les offres de services numériques considérées comme étant à la fine pointe par rapport aux normes de l'industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse www.surviscor.com.

