Nouveaux investissements dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

TORONTO, le 17 déc. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un nouvel engagement d'investissement de 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite dont le mandat est d'investir dans des fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

Par cette contribution en faveur d'un avenir plus durable, la Banque CIBC procédera à de nouveaux investissements dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques à faible émission de carbone afin de stimuler la découverte d'innovations climatiques.

« Compte tenu des défis environnementaux nouveaux et croissants, nous estimons que notre banque a un rôle important à jouer dans l'accélération de l'innovation pour lutter contre les changements climatiques en Amérique du Nord », a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC. « Ces investissements sont une autre façon de soutenir la croissance dans de nouveaux secteurs de l'économie tout en favorisant la durabilité. »

La Banque CIBC possède une vaste expérience dans l'établissement de relations avec des sociétés en commandite intéressantes par l'intermédiaire de ses équipes Financement à effet de levier, Capitaux privés et Services financiers Innovation. S'appuyant sur son expertise en transition énergétique et en finance durable, ainsi que sur sa solide expérience d'action dans le domaine des priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), la Banque CIBC participe à la création d'un avenir plus sûr, plus équitable et plus durable.

Cet investissement de 100 millions de dollars de la Banque CIBC dans des sociétés en commandite s'ajoute à son engagement de 450 millions de dollars pour des fonds axé sur les secteurs du capital de risque et des actions de croissance.

