TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de [email protected], une nouvelle plateforme mondiale sur la santé et le bien-être qui permet aux employés d'établir et de suivre des objectifs de mieux-être personnalisés, de relever des défis individuels et collectifs et d'obtenir des conseils d'experts en vue d'acquérir des habitudes saines grâce à une application mobilisatrice et facile à utiliser. La nouvelle plateforme est gratuite pour les employés de la Banque CIBC, accessible partout et conçue pour mobiliser, notamment en raison de la possibilité de participer aux défis liés au bien-être avec les collègues.

Créée en partenariat avec Virgin Pulse, une entreprise de santé et bien-être de premier plan axée sur le numérique, la plateforme [email protected] renforce davantage l'engagement de la Banque CIBC à investir dans les ressources et la technologie pour aider ses employés à réaliser leurs ambitions de bien-être personnel à chaque étape de leur vie, au travail et ailleurs.

« Le bien-être est une pierre angulaire de la culture axée sur la raison d'être de la Banque CIBC, et nous reconnaissons l'importance d'offrir aux membres de notre équipe de nouveaux produits novateurs pour répondre à leurs besoins diversifiés et uniques en matière de santé et de bien-être, a déclaré Jackie Goldman, première vice-présidente, Primes, reconnaissance et rendement à la Banque CIBC. Avec le lancement de [email protected], nous donnons à notre équipe les moyens d'apporter de petits changements réalisables qui donnent des résultats significatifs. Nous sommes déterminés à soutenir le bien-être de nos employés grâce à des méthodes nouvelles et mobilisatrices afin qu'ils puissent réaliser leurs ambitions et connaître les bienfaits d'une meilleure santé tout au long de leur vie. »

En matière de santé et de bien-être, la Banque CIBC sait que de petits pas mènent à de grands changements. Grâce à [email protected], les employés de la Banque CIBC peuvent :

Obtenir de l'information personnalisée sur le bien-être fournie par des spécialistes.

Être motivés et inciter les autres à adopter de nouvelles habitudes saines en relevant des défis liés au bien-être pour eux-mêmes, leurs collègues, les membres de leur famille et leurs amis.

Apprendre des façons faciles de devenir plus actifs, de bien manger et de gérer les hauts et les bas de leur vie grâce à des conseils quotidiens, à un outil de suivi des habitudes saines, à des guides sur le sommeil et la nutrition.

Inviter jusqu'à dix membres de leur famille ou amis à s'inscrire à l'application afin de favoriser leur bien-être mutuel.

Accéder à une variété de ressources sur la santé et le mieux-être n'importe quand, n'importe où, au moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile personnel.

[email protected] mise sur les avantages que la Banque CIBC offre déjà à ses employés en matière de bien-être, notamment :

Le remboursement total de la couverture des services de santé mentale offerts par des psychologues agréés, des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes, des thérapeutes conjugaux et familiaux et des conseillers cliniques, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par personne par année.

L'accès à des ressources comme un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF), une vidéothèque en ligne sur le bien-être et des options de thérapie en santé mentale en ligne.

Une série permanente de conseils du directeur médical en chef de la Banque CIBC pour fournir une source fiable d'information sur la santé et pour discuter de sujets qui sont importants pour le bien-être des membres de l'équipe.

