TORONTO, le 1er août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle renforce sa relation avec l'Institut Vecteur, une société indépendante sans but lucratif qui se consacre à faire progresser le domaine de l'IA grâce à des recherches et à des applications de calibre mondial. Le partenariat amélioré fera progresser l'élan de la Banque CIBC dans le développement des talents en IA tout en renforçant son engagement envers l'écosystème de l'IA.

« À la Banque CIBC, notre stratégie d'IA repose sur un engagement à perfectionner notre main-d'œuvre et à favoriser une culture d'innovation et d'apprentissage continu, a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture et modernisation, Banque CIBC. Cela comprend un accent sur la recherche et la formation en matière d'IA pour les membres de l'équipe, y compris les hauts dirigeants, afin de s'assurer que l'ensemble de l'organisation est outillée pour tirer parti des avantages de l'IA et créer une meilleure expérience client, soutenue par notre cadre de gouvernance de l'IA digne de confiance. »

Afin de s'harmoniser avec sa stratégie de talents en IA, la Banque CIBC élargira son accès et son soutien à une gamme de programmes offerts par l'Institut Vecteur, notamment le perfectionnement professionnel pour les membres de l'équipe de la Banque CIBC, les canaux de recrutement privilégiés pour les talents en IA, des conseils continus et un apprentissage technique pour générer davantage de possibilités de carrière au sein de la Banque.

La Banque CIBC est l'un des commanditaires fondateurs de l'Institut Vecteur qui, depuis sa création en 2017, a joué un rôle continu dans l'avancement de la recherche canadienne sur l'IA. Plus récemment, la Banque a participé au projet de changement d'ensemble de données de l'Institu Vecteur, une collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire en réponse à la pandémie et aux changements qu'elle a apportés dans le comportement des consommateurs, et la Banque a organisé une discussion informelle intitulée AI Research: Trustworthy AI & MLOps mettant en vedette l'Institut Vecteur qui a exploré les principes et les pratiques contribuant à orienter le développement et la gestion éthiques des systèmes d'IA. La Banque CIBC a également collaboré à la recherche de l'Institut Vecteur pour publier un article à la conférence de l'EMNLP 2022 pour l'assistance d'agent neural pour le soutien à la clientèle avec un modèle de langage et l'IA générative.

« En tant que première utilisatrice de l'IA et en travaillant avec l'Institut Vecteur depuis sa fondation en 2017, la Banque CIBC a joué un rôle clé dans la création de l'écosystème de l'IA enviable du Canada. L'Institut Vecteur a collaboré à un certain nombre de projets d'IA avec la Banque CIBC au fil des ans et a été témoin de son engagement inébranlable envers l'innovation grâce à l'adoption d'outils et de méthodologies d'IA de pointe et en offrant aux talents des occasions d'apprentissage qui améliorent l'expérience client. « Nous sommes ravis de renforcer notre solide partenariat », a déclaré Cameron Schuler, directeur de la commercialisation et vice-président de l'innovation industrielle, Institut Vecteur.

« Le travail de collaboration de la Banque CIBC avec l'Institut Vecteur a contribué à faire progresser les principes d'apprentissage de l'IA non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale, ce qui a eu une incidence positive sur les meilleurs talents dans le domaine de la technologie, permettant en fin de compte à concrétiser les ambitions de nos clients et de nos collectivités, a ajouté M. Gillespie. Alors que nous nous tournons vers l'avenir de ce domaine, il continue d'y avoir un énorme potentiel d'innovation. L'approfondissement de notre relation avec l'Institut Vecteur en ce moment est une nouvelle étape importante et digne de fierté de l'engagement de la Banque CIBC envers l'apprentissage et la recherche en IA. »

SOURCE CIBC

Beth McKay, Communications et Affaires publiques, Banque CIBC, 416 552-1391 ou [email protected]