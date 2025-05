TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée lauréate du prix Customer Obsessed Enterprise Award de Forrester pour 2025; il s'agit de la seule banque de détail en Amérique du Nord à recevoir cette reconnaissance.

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance qui témoigne du dévouement et de l'engagement de toute notre équipe de la Banque CIBC », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « Ce prix témoigne de la façon dont nous incarnons notre raison d'être, aidons nos clients à réaliser leurs ambitions et mettons en œuvre notre stratégie axée sur le client. »

Le prix Customer-Obsessed Enterprise de Forrester reconnaît les entreprises qui placent les clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs activités pour offrir une expérience client exceptionnelle, accélérer les résultats commerciaux et améliorer la mobilisation des employés.

« Nous avons intégré l'orientation client dans toutes les facettes de notre organisation, ce qui nous permet d'offrir des expériences enrichissantes à nos clients », a ajouté M. Forbes. « Notre équipe vise principalement à faire en sorte qu'il soit encore plus facile pour nos clients de faire affaire avec nous en améliorant leur parcours numérique et en continuant d'approfondir nos relations avec eux. »

