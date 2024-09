TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la certification Argent dans le cadre du programme Accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone.

Le processus de certification pluriannuel du programme PAIR reconnaît les organisations qui s'engagent à établir des relations de travail solides et continues qui créent de la richesse pour les entreprises et les collectivités autochtones. La certification Argent reflète le dévouement de longue date de la Banque CIBC à l'égard de la réconciliation économique.

« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance de l'engagement de notre Banque à soutenir le développement des entreprises autochtones, à créer des possibilités d'emploi et à renforcer les relations communautaires. Cette certification confirme notre travail continu visant à apporter des changements significatifs et à créer des possibilités de prospérité pour les Autochtones au Canada », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC.

La certification souligne les mesures prises par la Banque CIBC et son incidence dans plusieurs domaines, notamment :

Le cadre de réconciliation de la Banque CIBC, qui contribue à accélérer les progrès de la Banque dans l'appui de la prospérité économique pour les peuples autochtones grâce à des engagements et des rapports clairs et mesurables.

Depuis 20 ans, le Cercle des employés autochtones de la CIBC mobilise des milliers de membres d'équipe à l'échelle de notre Banque dans le cadre d'activités qui font la promotion du sentiment d'appartenance, du perfectionnement professionnel et du réseautage.

La Banque CIBC est déterminée à faire en sorte que notre main-d'œuvre reflète les clients et les collectivités que nous servons en nous efforçant d'atteindre un objectif selon lequel au moins 3 % de notre main-d'œuvre et au moins 2 % des postes de direction approuvés par le conseil d'administration au Canada s'identifieront comme Autochtones.

s'identifieront comme Autochtones. Au cours des deux dernières années, la Banque CIBC a reçu le prix de la Réconciliation avec les peuples autochtones dans le contexte des Prix de réalisation pour l'équité en emploi organisés par le ministre du Travail et des Aînés.

réalisation pour l'équité en emploi organisés par le ministre du Travail et des Aînés. L'élaboration par la Banque CIBC de produits, de services et de pratiques de prêt spécialisés pour faire progresser les ambitions de nos clients autochtones, y compris le Programme de prêts résidentiels pour Autochtones, des séances d'éducation financière, l'exploitation de centres bancaires dans les réserves et une gamme complète de services financiers numériques.

La Banque CIBC était le partenaire principal du Sommet canadien sur l'investissement autochtone, mettant en valeur les possibilités d'investissement dans les secteurs de l'énergie, des ressources naturelles et de l'infrastructure, en mettant l'accent sur le rôle des collectivités autochtones dans la croissance durable. La Banque est également membre du programme de partenaires bienfaiteurs de la Coalition de grands projets des Premières Nations (CGPPN).

La Banque CIBC a versé 3,2 millions de dollars à des organismes communautaires, des bourses d'études et des bourses d'entretien à l'appui de la prochaine génération de leaders et d'agents de changement autochtones en 2023 par l'entremise de la Fondation CIBC.

