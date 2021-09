TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que CIBC Capital Trust, une fiducie appartenant exclusivement à la Banque CIBC, a l'intention de racheter l'ensemble des billets de première catégorie de la Banque CIBC - Série B d'une valeur de 300 millions de dollars et affichant un taux de 10,25 % (les billets de première catégorie - Série B) arrivant à échéance le 30 juin 2108. Conformément à leurs modalités, les billets de première catégorie - Série B seront rachetés à 100 % de leur montant du capital au 1er novembre 2021 plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets de première catégorie - Série B cessera de courir à compter de la date de rachat.

Le rachat sera financé à même les fonds généraux de la Banque CIBC. Un avis sera envoyé aux porteurs des billets de première catégorie - Série B inscrits, conformément aux modalités énoncées dans le prospectus simplifié des billets de première catégorie - Série B.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Alice Dunning, Relations avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 861-8870, [email protected]; Jason Patchett, Relations avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 980-8691, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 594-7251, [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com