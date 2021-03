TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a publié aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2020 , qui fait le point sur les progrès de la Banque en matière de durabilité dans tous les secteurs de ses opérations. Le rapport donne également des exemples de la façon dont la Banque CIBC s'attaque de front aux défis majeurs en matière de durabilité, qu'il s'agisse du changement climatique, des enjeux de justice sociale ou des défis économiques auxquels font face les familles, les entreprises et les collectivités.

« L'année 2020 a été sans précédent pour l'économie mondiale, alors que nous faisions face à une pandémie qui a eu de profondes répercussions sur la société. Guidés par notre objectif d'aider à réaliser les ambitions, nous avons réagi à la COVID-19 et aux perturbations sociales et économiques qui en ont découlé en appuyant résolument nos clients, les membres de notre équipe et les collectivités, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous avons également mobilisé notre personnel, nos ressources et notre expertise afin de réduire les émissions de carbone et permettre l'émergence d'une économie plus durable et inclusive. »

Au cours des dernières années, la Banque CIBC s'est impliquée plus avant dans la création d'un avenir plus durable. En 2020, la banque a multiplié ses investissements dans des initiatives clés en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Voici quelques faits saillants de la dernière année :

La Banque CIBC a poursuivi sa progression vers son objectif sur 10 ans de mobilisation de 150 milliards de dollars pour des activités de finance environnementale et durable d'ici 2027 et a atteint, au cours des 3 dernières années, 28 % de cet objectif.

a atteint, au cours des 3 dernières années, 28 % de cet objectif. La Banque CIBC a établi une obligation verte de 5 ans d'une valeur de 500 millions de dollars américains dans le but de faciliter le financement de projets, d'actifs et d'entreprises écologiques, nouveaux et existants, qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques, notamment dans les domaines suivants : énergies renouvelables, bâtiments écologiques, transports non polluants, conservation des ressources naturelles, conservation de la biodiversité, efficacité énergétique et prévention et contrôle de la pollution.

La Banque CIBC a été reconnue par l'organisme CDP parmi les institutions financières canadiennes les mieux notées et parmi les banques mondiales les plus performantes pour ce qui est des mesures sur les changements climatiques, recevant la cote « A- ».

Celle-ci a élargi ses cibles d'inclusion pour s'assurer que les nouveaux membres de l'équipe reflètent les collectivités et les clients desservis par la Banque CIBC, notamment en recherchant activement les meilleurs talents de la communauté noire. Victor G. Dodig , président et chef de la direction de la Banque CIBC, copréside l'initiative BlackNorth, qui encourage les principales organisations au Canada à prendre des engagements précis pour lutter contre le racisme systémique à l'égard des Noirs.

La Banque CIBC a investi 75 millions de dollars dans plus de 4 800 organismes communautaires en Amérique du Nord, en vue d'atteindre son objectif de 350 millions de dollars entre 2019 et 2023.

2023. Plus de 6 500 membres de l'équipe de la Banque CIBC ont fait du bénévolat et recueilli des fonds dans le cadre de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, qui a été réinventée dans un format hybride, à la fois virtuel et physique.

Rémunération variable liée aux facteurs ESG

En s'appuyant sur ces résultats, la Banque CIBC a aligné son régime de rémunération variable sur son rendement ESG, devenant l'une des premières banques canadiennes à lier la rémunération des employés et des dirigeants aux facteurs ESG. Étant donné que de plus en plus d'investisseurs cherchent à investir dans des entreprises qui affichent un meilleur rendement sur le plan des mesures ESG, et que les décideurs se tournent de plus en plus vers les banques pour appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, la rémunération incitative de la Banque CIBC sera liée au rendement par rapport à son objectif d'investissement dans le financement durable et à d'autres mesures clés.

Transparence dans la communication d'information

L'approche de la Banque CIBC en matière de rapports sur la durabilité continue d'évoluer, reflétant son engagement à l'égard de l'amélioration continue, de la transparence et de sa réponse au besoin d'information de ses parties intéressées :

En 2020, la Banque CIBC a effectué une évaluation de l'importance relative afin de mieux comprendre les enjeux qui importent le plus aux parties intéressées. La banque a alors confié à une société indépendante de conseils en recherche le mandat de mener une étude sur l'importance et les facteurs de confiance auprès de ses principales parties intéressées.

Les rapports de la Banque CIBC sont conformes aux normes internationales, y compris la Global Reporting Initiative, le Sustainability Accounting Standards Board et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Plus récemment, la Banque CIBC a fait l'annonce des engagements suivants :

La banque se joint au Center for Climate-Aligned Finance de RMI en tant que partenaire stratégique et première banque canadienne à annoncer son partenariat dans le cadre des efforts du Centre visant à élaborer les accords et développer les outils nécessaires pour harmoniser les décisions financières avec la décarbonisation à long terme de l'économie réelle.

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée pour mesurer et divulguer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associés aux prêts et aux investissements.

La Banque CIBC investit également dans les leaders, les agents de changement et les entrepreneurs noirs en doublant le financement des programmes d'éducation et de ressources pour la communauté noire, le portant à 2 millions de dollars par année. Cet engagement comprend la création d'un programme de bourses d'études ainsi que des occasions de stages et de mentorat en vue d'aider les membres de la communauté noire à réaliser leurs ambitions.

Pour en savoir plus sur les progrès de la Banque CIBC, veuillez lire son Rapport sur la durabilité 2020 et les tableaux de données ESG l'accompagnant, qui décrivent en détail les tendances du rendement quinquennal de la Banque, ainsi que consulter son site Web pour en apprendre davantage sur la durabilité à la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://cibc.mediaroom.com/.

