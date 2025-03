TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a publié aujourd'hui sa déclaration annuelle relative aux facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG), qui comprend le Rapport sur la durabilité 2024 et l'Énoncé de responsabilité envers le public, ainsi que son rapport sur le climat de 2024. La déclaration fait le point sur les progrès réalisés par la stratégie ESG de la banque CIBC et décrit comment la banque contribue à apporter des changements positifs vers un avenir plus durable.

« Les banques jouent un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique tout en favorisant un avenir plus durable, et notre équipe s'engage à jouer son rôle, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Notre banque travaille aux côtés de ses clients pour soutenir leurs ambitions en matière de durabilité et celles des générations futures. »

Voici quelques faits saillants du rapport :

Renforcement de l'intégrité et de la confiance :

Nous avons continué à faire progresser l'adoption des outils d'intelligence artificielle (IA) et leurs processus de gouvernance et de gestion des risques dans l'ensemble de nos activités. Nous avons notamment créé un bureau de gouvernance de l'IA d'entreprise et lancé plusieurs programmes pilotes sur l'IA générative, dont la plateforme IA CIBC, qui permet aux membres de l'équipe d'accéder à des outils d'IA dans un environnement sécurisé.

Largement reconnue pour ses services bancaires mobiles, la Banque CIBC a été primée pour son expérience client, ses fonctionnalités novatrices, sa sécurité et sa facilité d'utilisation. Elle a notamment décroché le premier rang de l'évaluation de l'expérience de services bancaires mobiles pour les consommateurs de Surviscor, et s'est vu décerner trois prix partagés dans le cadre d'une étude sur l'indice du service à la clientèle d'Ipsos 2024.

Ouverture de possibilités :

À l'échelle mondiale, nous avons versé plus de 94 millions de dollars à des initiatives d'investissement communautaire, en mettant l'accent sur le soutien aux personnes handicapées, aux Autochtones et aux membres de la communauté noire. 1

Nous avons achevé la première phase d'une évaluation indépendante de l'équité raciale portant sur nos politiques et méthodes d'emploi au Canada , afin de mettre en évidence nos forces notables et de repérer les occasions où nous pouvons améliorer nos efforts pour être plus équitables et plus inclusifs sur le plan racial. Pour lire le rapport complet, consultez notre site Web.

, afin de mettre en évidence nos forces notables et de repérer les occasions où nous pouvons améliorer nos efforts pour être plus équitables et plus inclusifs sur le plan racial. Pour lire le rapport complet, consultez notre site Web. La Banque CIBC a reçu le prix Catalyst 2025, qui récompense à l'échelle mondiale l'excellence des organisations en matière de leadership inclusif et équilibré entre hommes et femmes. Ce prix souligne le succès de l'approche évoluée de la Banque en matière d'inclusion, ainsi que ses efforts incessants pour bâtir une culture qui valorise les particularités de chaque membre de l'équipe.

_______________________ 1 Cet objectif comprend les dons en espèces et en nature (dont les commandites), les heures de bénévolat des employés, les coûts de gestion et les dons et la collecte de fonds des employés (Équipe CIBC).

Accélération de la lutte contre les changements climatiques :

Nous continuons à soutenir le développement de l'énergie sans émissions. Au 31 octobre 2024, nous avons affecté 12,2 milliards de dollars à des engagements de financement pour la production d'électricité sans émissions 2 .

. Nous avons élaboré le Cadre de mobilisation et d'évaluation pour la planification de la transition, qui sera mis en œuvre au cours de l'exercice 2025, afin de mieux comprendre les mesures de planification de la transition de nos clients à l'échelle de nos portefeuilles des secteurs de la production d'électricité et du pétrole et du gaz.

Nous avons mobilisé 42,5 milliards de dollars en 2024 et réalisé des progrès cumulatifs de 199,8 milliards de dollars vers notre objectif de 300 milliards de dollars en finance durable d'ici 2030 afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs écologiques, sociaux et de décarbonation 3

réalisé des progrès cumulatifs de 199,8 milliards de dollars vers notre objectif de 300 milliards de dollars en finance durable d'ici 2030 afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs écologiques, sociaux et de décarbonation Nous avons reçu six prix Sustainable Finance Awards 2024 du magazine Global Finance, dont meilleure banque d'investissement au Canada , meilleure banque pour les obligations vertes à l'échelle mondiale, meilleure banque pour les obligations durables à l'échelle mondiale, entre autres.

_______________________ 2 Engagement total autorisé pour les emprunteurs dont la totalité de la production d'électricité provient d'énergie sans émissions (comprend les emprunteurs dont les projets sont en construction); exclut le transport, la distribution et les services. 3 Consultez la Méthodologie de financement durable de la Banque CIBC pour en savoir plus sur les activités écologiques, de décarbonation et sociales admissibles, les critères d'admissibilité, les produits pour les clients PME et la méthodologie de mesure connexes utilisés pour la classification d'une opération en tant qu'opération de finance durable.

« En 2024, nous avons fait des progrès significatifs dans la réalisation de nos ambitions en matière de durabilité et sur la promotion d'initiatives durables à l'échelle de la Banque CIBC afin de contribuer à un avenir plus inclusif et prospère », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « Ces progrès nécessitent des changements collectifs grâce à la collaboration et à des partenariats. « Nous continuons de poursuivre sur notre lancée et de faire évoluer notre stratégie sur la base d'une solide mobilisation de nos clients, les membres de notre équipe, les collectivités et les intervenants. »



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Banque CIBC sur la durabilité.

