TORONTO, le 5 mars 2021 /CNW/ - En appui à la Journée internationale des femmes 2021, la Banque CIBC organise des webinaires gratuits visant à favoriser la santé financière des femmes et à leur fournir des renseignements utiles pour traverser cette période d'incertitude. Les webinaires, qui auront lieu le 8 mars 2021, à 11 h (HE) en français et à 14 h (HE) en anglais, présenteront des récits personnels de femmes et des conseils de spécialistes de la Banque CIBC sur la manière de renforcer la confiance des femmes en matière de finances et la façon d'atteindre leurs objectifs personnels.

Un récent sondage de la Banque CIBC a révélé que pendant la pandémie, les femmes canadiennes doivent composer avec d'énormes responsabilités, notamment prendre soin des enfants, mener leur carrière de front et jouer un rôle de premier plan dans la gestion des finances de la famille. L'enquête a également révélé que dans la plupart des ménages canadiens, les femmes assument de plus grandes responsabilités associées aux enfants que les hommes. En ce qui concerne les résultats du sondage, le webinaire de la Banque CIBC portera sur les sujets suivants :

Traverser les périodes d'incertitude - une rétrospective sur l'année 2020 et son incidence sur les femmes.

son incidence sur les femmes. Histoires de vigueur et de résilience - des histoires réelles sur les thèmes surmonter des obstacles et atteindre ses objectifs

Trouver l'équilibre - prendre d'abord soin de son bien-être financier.

Rebâtir et réinventer son avenir - conseils pour établir un plan pour se remettre sur la bonne voie afin d'atteindre ses objectifs.

Pour vous inscrire aux webinaires, rendez-vous sur le site Web de la Banque CIBC ici. Vous trouverez des ressources supplémentaires concernant les femmes et l'argent sur le site Web de la Banque CIBC.

