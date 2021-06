Cette nouvelle offre mise sur la popularité du plan de paiement par versements MonTempo CIBCMC de la Banque CIBC, que les clients peuvent utiliser après avoir porté un achat à leur carte. Grâce à MonTempo, les clients peuvent magasiner en personne ou en ligne, et convertir plus tard tout achat admissible de plus de 100 $ en plan de paiement par versements par l'intermédiaire de Services bancaires CIBC en direct ou de Services bancaires mobiles CIBC. Depuis que MonTempo a été lancé en septembre 2019, les clients de la Banque CIBC ont adopté en grand nombre cette solution de plan de paiement par versements, qui leur procure une option de paiement supplémentaire pour leurs achats.

« Compte tenu de la popularité grandissante des plans de versements pour les achats par carte de crédit en ligne à l'échelle mondiale, nous sommes heureux de collaborer avec Visa pour apporter cette innovation à nos clients titulaires d'une carte de crédit CIBC au Canada », a commenté Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes à la Banque CIBC. « Inspirée de MonTempo CIBC, cette nouvelle solution donne aux clients une souplesse accrue et une option de plus pour gérer leurs liquidités. »

« Nous sommes fiers de nous associer avec la Banque CIBC pour offrir aux titulaires de cartes de crédit CIBC notre solution de versements échelonnés Visa sur mesure, afin qu'ils disposent de plus de choix de modes de paiement pour leurs achats et puissent mieux contrôler leur budget », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef de produit et du numérique, Visa Canada. « Les titulaires de carte pourront diviser le montant total de leur achat en versements égaux plus petits à payer au fil du temps, sous réserve de la limite actuelle de leur carte de crédit, sans remplir aucune nouvelle formule ni demande de prêt. »

Les versements échelonnés représentent une part croissante du marché des paiements, correspondant à plus de 1 700 milliards de dollars canadiens du volume de paiements mondiaux1. Cette vigueur se reflète au Canada, où l'utilisation de versements échelonnés a progressé de 30 % l'an passé seulement, et où le marché potentiel pourrait atteindre quelque 50 milliards de dollars par année2.

Les plans de paiement par versements offrent aux acheteurs un meilleur contrôle de leurs finances mensuelles et facilitent la gestion de leurs liquidités en leur permettant de payer des achats selon un calendrier de paiement fixe, à un taux d'intérêt moindre que ceux généralement appliqués sur les cartes de crédit. De plus, les titulaires de carte peuvent utiliser leur compte de carte de crédit CIBC actuel au lieu de devoir demander une vérification du crédit, télécharger une application ou ouvrir une marge de crédit pour participer au programme d'un commerçant. Les titulaires de carte continuent en outre de profiter des avantages des cartes de crédit pour leurs achats, comme les primes et les assurances, et peuvent rembourser le plan de paiement par versements en tout temps, sans pénalité, quelle que soit la durée choisie.

__________________ 1 Rapport sur la taille du marché des versements échelonnés réalisé en janvier 2020 par Euromonitor International pour Visa Inc. 2 Compilation de données d'Euromonitor Consulting pour Visa Inc. (dollars canadiens).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous, partout, sur n'importe quel type d'appareil. À l'heure où le monde est en train de passer de l'analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez visa.ca, visa.com/blog et @VisaCA.

Pour en savoir plus sur les solutions de versements échelonnés de Visa, visitez le site visa.ca/installments.

SOURCE CIBC

Renseignements: Davina Ramnarine, [email protected] ou 416 309-7956.; Melissa Vekil, [email protected] ou 647 244-0425

Liens connexes

www.cibc.com