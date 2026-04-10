Un sondage de la Banque CIBC révèle que la plupart des Canadiens recherchent la stabilité dans un environnement d'évolution des taux d'intérêt; un nouvel outil numérique permet une estimation personnalisée en quelques minutes

TORONTO, le 10 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel outil numérique conçu pour permettre aux Canadiens dont le prêt hypothécaire arrive à terme d'obtenir une estimation personnalisée et un taux spécial en quelques minutes, qui indique quels seront leurs paiements s'ils choisissent de transférer leur prêt hypothécaire à la Banque CIBC, tout en proposant une expérience libre-service harmonieuse en quelques étapes faciles seulement.

Selon un récent sondage de la Banque CIBC, plus du tiers (35 %) des titulaires de prêts hypothécaires canadiens s'attendent à renouveler leur prêt hypothécaire au cours des deux prochaines années, et 60 % d'entre eux prévoient choisir un taux fixe.

« Dans le contexte actuel d'évolution des taux, les Canadiens recherchent une plus grande stabilité », a déclaré Mudit Jain, premier vice-président, Solutions d'emprunt à la Banque CIBC. « Nous comprenons que le renouvellement d'un prêt hypothécaire peut sembler complexe, car il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, comme les options de taux d'intérêt, la période d'amortissement, la fréquence des versements, votre situation actuelle et vos objectifs futurs. Ce nouvel outil offre aux Canadiens la souplesse nécessaire pour explorer leurs options de prêt hypothécaire au moment qui leur convient tout en leur offrant un taux concurrentiel. Plus important encore, il les met en contact avec un conseiller financier pour obtenir des conseils et du soutien personnalisés. »

L'outil de transfert numérique est offert à tous les Canadiens à l'adresse cibc.com. Il fournit une estimation en quelques minutes sans affecter votre cote de crédit.

Le sondage a également révélé que plus de la moitié (55 %) des détenteurs de prêts hypothécaires s'inquiètent de prendre la mauvaise décision lors du renouvellement de leur prêt hypothécaire et près de la moitié (48 %) conviennent qu'ils ont besoin de l'aide d'un conseiller hypothécaire lors du renouvellement.

« Pour les propriétaires dont le prêt hypothécaire doit être renouvelé, c'est une excellente occasion d'examiner également votre situation financière globale », a ajouté M. Jain. « Consulter un conseiller financier peut aider à déterminer les meilleures stratégies pour vos ambitions financières uniques. »

À propos du sondage de la Banque CIBC



Les renseignements ci-dessous sont certains des résultats d'un sondage Ipsos réalisé du 24 au 25 mars 2026 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en français et en anglais. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 3,1 % 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les enquêtes et les sondages peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458