TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée lauréate du prix Catalyst 2025 en reconnaissance de son engagement continu envers l'équité entre les sexes et l'inclusion au travail. Le prix Catalyst est une reconnaissance mondiale de premier plan pour les organisations qui démontrent un engagement ferme envers l'équité entre les sexes et l'inclusion en milieu de travail.

Le prix reconnaît l'initiative Diriger dans un souci d'inclusion de la Banque CIBC, qui a contribué à révolutionner son approche visant à faire progresser les possibilités en introduisant un cadre de gouvernance complet qui met l'accent sur la responsabilité partagée pour des résultats plus inclusifs.

« À la Banque CIBC, l'inclusion est une pierre angulaire de notre banque. Bâtir une culture d'inclusion qui reflète les clients et les collectivités que nous servons permet d'offrir des perspectives, des expériences et des solutions novatrices uniques », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Toute notre équipe de la Banque CIBC est honorée de recevoir le prix Catalyst 2025, qui témoigne de l'engagement de notre banque à créer un milieu de travail inclusif et à faire progresser les possibilités dans notre industrie. »

En plaçant l'inclusion au cœur de ses stratégies en matière de capital humain et d'affaires, la Banque CIBC a fait des progrès importants dans la création d'un milieu de travail qui valorise la singularité de chaque membre de l'équipe et favorise l'appartenance.

Principales réalisations :

Grâce à l'initiative Diriger dans un souci d'inclusion, la Banque CIBC a franchi plusieurs étapes importantes :

Conseil d'administration : Parmi les membres du conseil d'administration de la Banque CIBC, 46 % sont des femmes et 15 % s'identifient comme des personnes de couleur, 8 % comme des Autochtones et 8 % comme des membres de la communauté LGBTQ+.

Parmi les membres du conseil d'administration de la Banque CIBC, 46 % sont des femmes et 15 % s'identifient comme des personnes de couleur, 8 % comme des Autochtones et 8 % comme des membres de la communauté LGBTQ+. Les femmes dans des postes de direction : Les femmes occupent 50 % des postes de direction de la Banque CIBC. La représentation mondiale des femmes dans des postes de direction approuvés par le conseil d'administration est passée de 33 % en 2019 à près de 40 % en 2024. De plus, la représentation des femmes de couleur dans ces rôles est passée de 5 % à 12 %.

Les femmes occupent 50 % des postes de direction de la Banque CIBC. La représentation mondiale des femmes dans des postes de direction approuvés par le conseil d'administration est passée de 33 % en 2019 à près de 40 % en 2024. De plus, la représentation des femmes de couleur dans ces rôles est passée de 5 % à 12 %. Égalité entre les sexes : La Banque CIBC occupe la première place parmi les sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité entre les sexes pour la quatrième année consécutive et figure parmi les 40 meilleures entreprises au monde dans le septième rapport annuel mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap.

La Banque CIBC occupe la première place parmi les sociétés canadiennes les plus favorables à l'égalité entre les sexes pour la quatrième année consécutive et figure parmi les 40 meilleures entreprises au monde dans le septième rapport annuel mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap. Accès aux possibilités : En 2023, la Banque CIBC a investi environ 10,4 millions de dollars dans des organismes communautaires qui appuient l'accès aux possibilités pour la communauté noire, les Autochtones et les personnes en situation de handicap.

En 2023, la Banque CIBC a investi environ 10,4 millions de dollars dans des organismes communautaires qui appuient l'accès aux possibilités pour la communauté noire, les Autochtones et les personnes en situation de handicap. Engagement envers la réconciliation : En 2024, la Banque CIBC a reçu la certification Argent dans le cadre du programme Accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone, signalant aux communautés, aux entreprises et aux personnes autochtones à la recherche d'un emploi que la Banque CIBC s'engage envers la réconciliation économique et la prospérité des Autochtones.

La Banque CIBC soutient Catalyst depuis 2007, et M. Dodig a été désigné lauréat d'un prix honorifique de Catalyst Canada (catégorie dirigeant d'entreprise) en 2017.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements : Meredith Taylor, [email protected] 416 813-1740