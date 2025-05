Les membres de l'équipe ont gagné plus de 200 000 heures pendant la phase pilote; le déploiement complet visait à permettre aux équipes d'offrir plus aux clients

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement de l'IA CIBC (IAC), sa plateforme interne d'IA générative, afin de stimuler davantage la productivité à l'échelle de l'organisation et de permettre aux membres de l'équipe de mettre en œuvre la stratégie axée sur le client de la Banque.

L'IAC a lancé une phase pilote en juillet 2024 avec un premier groupe de membres de l'équipe au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La plateforme d'IA a permis aux membres de l'équipe de gagner plus de 200 000 heures pendant le projet pilote en leur permettant d'automatiser des tâches courantes comme la synthèse de documents, la rédaction de courriels, la compilation de recherches et d'autres contenus textuels.

« C'est formidable de voir l'adoption de l'IAC à l'échelle de notre banque et de voir comment elle a contribué à simplifier les tâches routinières des membres de l'équipe, en leur permettant de mieux se concentrer sur la création de valeur pour nos clients, a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture et modernisation, Banque CIBC. Ce qui distingue l'IAC, c'est son adaptabilité aux besoins uniques de chaque équipe, de la rédaction à la recherche et à l'analyse, en passant par les suggestions de codage lumineux. L'IAC a eu une incidence positive dans toutes les unités d'affaires. »

L'IAC est une plateforme d'IA générative conçue sur mesure par la Banque CIBC pour soutenir les membres de l'équipe grâce à une approche axée sur les tâches. La plateforme est dotée d'un tableau de bord intuitif qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans diverses fonctionnalités comme l'analyse des données, la recherche accélérée et la préparation de présentations. Grâce à l'adoption de l'IAC, les membres de l'équipe peuvent consacrer leur temps à des activités à valeur élevée.

Les membres de l'équipe doivent suivre un cours de formation obligatoire pour avoir accès à l'IAC. La formation leur permet de comprendre l'approche de la Banque en matière d'IA et de données, ainsi que le cadre de gouvernance responsable en place pour guider l'utilisation de l'IA à la Banque.

« L'innovation est depuis longtemps une caractéristique de l'approche de la Banque CIBC pour répondre aux besoins des clients, et nous sommes extrêmement fiers de prendre une autre mesure emballante pour améliorer l'expérience quotidienne des membres de notre équipe », a ajouté M. Gillespie.

La Banque CIBC a renforcé son engagement envers l'IA responsable en devenant la première grande banque canadienne à signer le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés du gouvernement du Canada.

