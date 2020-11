La Banque CIBC lance une gamme améliorée de cartes de crédit Visa Aéroplan® pour aider les Canadiens à réaliser leurs projets de voyage

Obtenez des points plus rapidement grâce au partage familial Aéroplan et à de nouvelles caractéristiques personnalisées

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que sa gamme améliorée de cartes de crédit Visa AéroplanMD est maintenant offerte grâce à son partenariat avec le programme de fidélité transformé d'Air Canada.

Les cartes de crédit CIBC Visa Aéroplan donnent accès à un programme de fidélité amélioré, y compris le partage familial Aéroplan, une nouveauté qui permet à huit membres de la famille de combiner des points pour obtenir des primes plus rapidement. Les membres de la famille peuvent partager des points et des privilèges tout en accumulant des points pour chaque vol réservé auprès d'Air Canada.

Les nouveaux titulaires de carte peuvent également accumuler une passe pour compagnon sur les cartes admissibles en vue d'obtenir un billet sans frais à l'achat d'un billet pour toute destination d'Air Canada en Amérique du Nord, y compris le Mexique et Hawaï. En achetant un billet en classe économique, les clients ne paient que les taxes applicables et les frais des tiers du deuxième billet.

« Nous savons que les Canadiens ont hâte de voyager à nouveau en toute sécurité dans l'avenir, et nous sommes heureux d'offrir une valeur et des privilèges encore plus grands, ainsi qu'une expérience de voyage améliorée à nos clients, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes, Banque CIBC. Le programme de fidélité transformé d'Aéroplan complète notre programme déjà robuste de primes par carte de voyage et offre de nouvelles caractéristiques intéressantes à nos clients et à leurs familles. »

Le programme offre également une meilleure valeur sur les primes aériennes en permettant de payer avec des points et en argent et sans aucun supplément en argent sur les rachats auprès d'Air Canada. Les titulaires de carte peuvent réserver des sièges sur les vols d'Air Canada sans date d'interdiction à l'aide de points et avoir accès à des extras comme des surclassements et le Wi-Fi en échangeant leurs points. Les cartes de crédit offrent également aux clients plus de privilèges en matière d'assurance voyage.

Les milles Aéroplan seront acceptés à raison d'un pour un pour tous les titulaires de cartes Aéroplan existants.

Parmi les autres privilèges offerts par la gamme améliorée de cartes CIBC Aéroplan, mentionnons :

Carte CIBC Visa Infinite Privilège AeroplanMD

Deux nouvelles catégories de points-bonis : Obtenez 1,5 point Aéroplan par dollar dépensé pour l'essence, l'épicerie, les voyages et la restauration et 2 points Aéroplan par dollar dépensé directement auprès d'Air Canada, y compris par l'intermédiaire de Vacances Air Canada. Accumulez aussi 1,25 point Aéroplan par dollar dépensé pour tous les autres achats.

L'enregistrement gratuit du premier bagage du titulaire de carte principal, des usagers autorisés et de jusqu'à 8 compagnons de voyage faisant partie de la même réservation d'Air Canada (maximum de 9 voyageurs) chaque fois que vous prenez l'avion.

L'accès gratuit aux salons Feuille d'érable MC d'Air Canada et au Café Air Canada en Amérique du Nord pour le titulaire de carte principal et les usagers autorisés.

d'Air Canada et au Café Air Canada en Amérique du Nord pour le titulaire de carte principal et les usagers autorisés. En plus de l'accès gratuit pour un (1) invité pour chaque titulaire de carte principal et usagers autorisés jusqu'au 7 novembre 2021.

Les usagers autorisés peuvent profiter des avantages de voyage admissibles même s'ils voyagent sans le titulaire de carte principal en liant leur propre carte à aircanada.com/linkmycard.

Nouvelle assurance pour appareils mobiles* (jusqu'à 1 500 $).

Un (1) rabais sur les frais de demande d'adhésion au programme NEXUS (50 $ US) tous les 4 ans.

Une Passe annuelle pour compagnon - Monde d'une valeur de 99 $ à un maximum de 599 $ (taxes, frais, droits et suppléments en sus).

Carte CIBC Visa Infinite AeroplanMD

Accumulez 1,5 point Aéroplan par dollar dépensé dans les stations-service, les épiceries et directement auprès d'Air Canada, y compris par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, et accumulez 1 point Aéroplan pour tous les autres achats.

L'enregistrement gratuit du premier bagage du titulaire de carte principal, des usagers autorisés et de jusqu'à 8 compagnons de voyage faisant partie de la même réservation d'Air Canada (maximum de 9 voyageurs) chaque fois que vous prenez l'avion.

Les usagers autorisés peuvent profiter des avantages de voyage admissibles même s'ils voyagent sans le titulaire de carte principal en liant leur propre carte à aircanada.com/linkmycard.

Une nouvelle assurance* pour appareils mobiles (jusqu'à 1 000 $), une assurance* contre le cambriolage à l'hôtel (jusqu'à 2 500 $) et une assurance annulation de voyage* (jusqu'à 1 500 $). En raison de la pandémie mondiale et des restrictions de voyage, il se peut que certaines annulations de voyage et autres couvertures de voyage ne soient pas offertes.

Carte CIBC Visa AéroplanMD

Frais annuels de 0 $.

Nouvelles catégories de points-bonis : Obtenez 1 point Aéroplan par dollar dépensé dans les stations-service, les épiceries et directement auprès d'Air Canada, y compris par l'intermédiaire de Vacances Air Canada.

Accumulation de 1 point pour chaque tranche de 1,50 $ d'achat pour tous les autres achats.

Carte Affaires CIBC Visa AéroplanMD

Six (6) nouvelles catégories de points-bonis : Accumulez 1,5 point Aéroplan par dollar dépensé pour des achats liés à l'expédition, à Internet, à la câblodistribution, aux services téléphoniques et à la restauration; et 2 points par dollar dépensé directement auprès d'Air Canada, y compris par l'intermédiaire de Vacances Air Canada.

Accumulez 1,5 point Aéroplan par dollar dépensé pour les voyages et 1 point pour chaque tranche de 1,50 $ d'achat pour tous les autres achats.

L'enregistrement gratuit du premier bagage du titulaire de carte principal, des usagers autorisés et de jusqu'à 8 compagnons de voyage faisant partie de la même réservation d'Air Canada (maximum de 9 voyageurs) chaque fois que vous prenez l'avion.

Les usagers autorisés peuvent profiter des avantages de voyage admissibles même s'ils voyagent sans le titulaire de carte principal en liant leur propre carte à aircanada.com/linkmycard.

Recevez un (1) laissez-passer aux salons Feuille d'érableMC d'Air Canada pour chaque tranche de 10 000 $ dépensés, jusqu'à concurrence de quatre (4) laissez-passer par année.

Pour obtenir plus de détails sur le programme transformé Aéroplan, les titulaires de cartes Aéroplan de la Banque CIBC peuvent visiter : cibc.com/cartesaeroplan

*Des modalités supplémentaires s'appliquent. Les assurances comprises avec les cartes de crédit CIBC sont établies par Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances. Vous pouvez communiquer avec l'assureur en composant le 1 866 363-3338 du Canada et des États-Unis, en appelant le 905 403-3338 à frais virés d'ailleurs, ou en visitant cibccentre.rsagroup.ca.

À propos de CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Katarina Milicevic, [email protected] ou 416 586-3609

Liens connexes

www.cibc.com