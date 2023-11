La Banque CIBC lance un appel de candidatures pour la deuxième édition annuelle du programme d'art C²

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte maintenant les candidatures pour l'édition 2024 de son programme d'art C². Le programme C² est une initiative visant à aider les artistes émergents à réaliser leurs ambitions grâce à une occasion unique de créer et de présenter leur art contre rémunération. Les œuvres d'art seront ensuite exposées pendant trois mois au siège social mondial de la Banque CIBC, soit la Place de la Banque CIBC.

Aperçu du programme :

Les artistes canadiens ayant de deux à dix ans d'expérience peuvent présenter une demande.

Les artistes sélectionnés recevront chacun 25 000 $ CA plus 5 000 $ pour du matériel sur une période de six mois.

Au cours de la période de six mois, les artistes créeront une série d'œuvres qui seront exposées dans le cadre d'une exposition solo pour chaque artiste à la Place de la Banque CIBC.

Les artistes obtiendront un voyage toutes dépenses payées à Toronto pour assister à la réception inaugurale.

pour assister à la réception inaugurale. Date limite pour présenter une demande : le 3 janvier 2024, à 11 h 59 (HNE)

« Nous sommes heureux d'annoncer la deuxième édition de notre programme d'art C², a déclaré Claudette Knight, vice-présidente, Conception et expérience du milieu de travail, Banque CIBC. En investissant dans ces artistes et en leur offrant un espace où exposer leurs œuvres, nous continuons d'appuyer notre engagement à favoriser les ambitions de la communauté des créateurs. »

L'an dernier, les lauréats étaient Maya Skarzenski, artiste interdisciplinaire, conservatrice et conceptrice établie à Toronto et Mike Pszczonak, artiste et enseignant établi à London, en Ontario.

La Banque CIBC invite tous les artistes qui souhaitent soumettre leur œuvre d'art à en apprendre davantage en visitant le site Web du programme d'art C² de la Banque CIBC..

