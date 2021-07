La Banque CIBC, Itaú, la National Australia Bank et NatWest Group lancent une plateforme de compensation carbone pour accroître la transparence au sein du marché volontaire du carbone

Voici ce que notre projet propose :

Exécution d'un plus grand nombre de projets de compensation carbone de grande qualité

Marché de crédits de compensation carbone liquide offrant certitude et transparence en matière de prix

Création d'un écosystème solide pour soutenir le marché des crédits de compensation

Élaboration d'outils pour aider les clients à gérer le risque climatique

Conformément au groupe de travail sur la mise à l'échelle des marchés volontaires du carbone (Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets), établi par Mark Carney, envoyé spécial pour le financement de l'action climatique des Nations Unies, le projet permettrait d'éliminer les obstacles actuels à l'achat volontaire de crédits carbone.

La version pilote du projet Carbone sera lancée en août, afin de démontrer les capacités opérationnelles, juridiques et techniques de la plateforme.

L'équipe est impatiente d'inviter des institutions aux vues similaires à se joindre à la cohorte pour contribuer à la mise en place d'une plateforme de services communs qui, selon le groupe, sera essentielle à l'expansion du marché volontaire du carbone.

Principales caractéristiques

Présente un registre sur la propriété des crédits carbone

Permet aux propriétaires de crédits de démontrer clairement les crédits qu'ils possèdent sur le marché, pour réduire les risques de comptage en double et simplifier la production de rapports

Appuie le processus d'établissement des prix en affichant la taille des opérations exécutées et leurs prix sur le marché

Favorise les investissements dans des projets en démontrant de façon transparente la demande du marché

Permet une traçabilité complète et l'établissement de liens qui mènent à la source du crédit

Soutient les bureaux d'enregistrement en facilitant l'expansion rapide de la clientèle

Prend en charge le règlement post-négociation, ce qui permet à tous les intervenants du marché, y compris les bourses et les marchés, d'offrir des services complémentaires à valeur ajoutée

Respecte les objectifs du Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets

Projet pilote fondé sur une plateforme privée de l'Ethereum, élaborée à l'aide de ConsenSys

Pour en savoir plus sur le projet Carbone, veuillez écrire aux adresses suivantes :

Canada : [email protected]

Brésil : [email protected]

Australie : [email protected]

Royaume-Uni : [email protected]

Citations :

« La lutte contre les changements climatiques est l'affaire de tous. Nous cherchons des solutions et soutenons nos clients alors qu'ils prennent des mesures pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le projet Carbone est un excellent exemple de la façon dont certaines technologies, comme la chaîne de blocs, peuvent éliminer les obstacles actuels et rendre les crédits carbone plus accessibles à nos clients, pour les aider à réaliser leurs plans globaux visant à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs. »

Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC; Milton Maluhy Filho, chef de la direction, Itaú Unibanco; Ross McEwan, chef de la direction, National Australia Bank; Alison Rose, chef de la direction, NatWest Group.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos d'ITAÚ

La raison d'être d'Itaú Unibanco est d'accroître le pouvoir de transformation des gens grâce à un plan d'action stratégique axé sur les clients et la transformation numérique, ainsi que sur la diversité de ses employés. Itaú Unibanco, la plus grande banque d'Amérique latine, exerce ses activités dans 18 pays et compte plus de 56 millions de clients - particuliers et sociétés de tous les segments - qui bénéficient de la meilleure expérience qui soit en matière de produits et de services financiers. Itaú Unibanco a été sélectionnée pour la 21e année consécutive pour faire partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones (indice DJSI World). Il s'agit de la seule institution financière d'Amérique latine à en faire partie, depuis sa création en 1999.

À propos de la National Australia Bank

La National Australia Bank (NAB) est une société de services financiers qui dessert huit millions de clients dans plus de 900 emplacements en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier. Son ambition stratégique : bien servir ses clients et aider ses collectivités à prospérer. La NAB, étant la plus grande banque de l'Australie en matière de services aux entreprises, collabore avec des PME et des grandes entreprises pour les aider à démarrer, à exercer leurs activités et à croître. Carboneutre depuis maintenant 10 ans, la NAB s'est engagée à verser 70 milliards de dollars en financement environnemental d'ici 2025. Elle est l'un des signataires fondateurs des Principes pour une banque responsable des Nations Unies (ONU) et la seule banque australienne à avoir signé l'Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le secteur financier, visant à adapter les activités commerciales et les portefeuilles de prêts afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

À propos de NatWest Group

NatWest Group est un chef de file dans le secteur des services bancaires et financiers au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de marques bancaires bien connues par les clients - NatWest, Royal Bank of Scotland et Ulster Bank - qui assurent sa présence sur les marchés. Il appuie les entreprises britanniques plus que toute autre institution, offrant des services bancaires à environ une entreprise sur quatre au Royaume-Uni. Les clients des services bancaires privés de NatWest Group connaissent le groupe en raison de ses relations avec Coutts, Adam & Company, Child & Co et Drummonds. De plus, NatWest Markets aide les clients d'entreprises et institutionnels à gérer leurs risques financiers et à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

