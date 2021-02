La Banque CIBC investit davantage dans les leaders, les créateurs de changement et les entrepreneurs noirs

Grâce à cet engagement, la banque double le financement communautaire et vise à donner à la prochaine génération et

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle renforce son engagement à lutter contre le racisme systémique envers les Noirs et à permettre aux leaders, aux créateurs de changement et aux entrepreneurs noirs de réaliser leurs aspirations. À cette fin, elle double le financement des programmes axés sur l'éducation et les ressources offerts à la communauté noire, le faisant passer à 2 millions de dollars par année. Cet engagement comprend la création d'un programme de bourses d'études ainsi que des occasions de stages et de mentorat en vue d'aider les membres de la communauté noire à réaliser leurs ambitions.

La Banque CIBC a également lancé un nouveau programme bancaire conçu pour les entrepreneurs noirs qui offre des solutions, des conseils et des ressources adaptés à leurs besoins bancaires uniques. Cela fait suite au lancement de Centre PME en 2020, une nouvelle ressource en ligne de la Banque CIBC qui a pour objectif d'aider les propriétaires d'entreprise à accéder aux conseils dont ils ont besoin pour démarrer et faire croître leur entreprise.

« Pour avoir une société et une économie véritablement inclusives, il est impératif de lutter contre le racisme systémique à l'égard des Noirs sous toutes ses formes et, au bout du compte, d'y mettre fin, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Le racisme systémique nous diminue tous et la Banque CIBC s'engage à prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles, apporter de l'aide et favoriser les ambitions et la réussite des membres de la communauté noire. Pour notre banque et notre société dans son ensemble, le capital humain est l'une de nos plus grandes forces; il est essentiel de lutter contre les inégalités actuelles pour assurer notre réussite et notre prospérité communes. »

La banque travaille en étroite collaboration avec le Réseau des employés noirs de la Banque CIBC et des partenaires externes pour diriger le soutien financier accru. La Banque CIBC collaborera notamment avec l'initiative BlackNorth pour concevoir un programme de bourses d'études à haute incidence qui permettra de passer des études secondaires aux études postsecondaires, permettant aux jeunes d'atteindre leurs objectifs de carrière. D'autres précisions seront communiquées au fur et à mesure que les derniers détails de cette initiative unique seront réglés.

De plus, la Banque CIBC s'efforce de soutenir les entrepreneurs noirs alors qu'ils démarrent, exploitent et font croître leur entreprise. Le nouveau programme bancaire pour les entrepreneurs noirs au Canada est un exemple de ce soutien. Il donne accès à des conseils d'experts, à des solutions bancaires sur mesure et à du financement visant à éliminer les obstacles pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise de la communauté noire.

Également dans le contexte de l'engagement de la Banque CIBC envers la communauté noire, la banque appuie le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement du Canada, qui accordera des prêts au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Le Fonds offrira des prêts aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs de la communauté noire afin de soutenir leur croissance et leur réussite.

Dans le cadre de cet engagement accru, la Banque CIBC versera un don pour soutenir le Black Opportunity Fund afin de proposer encore plus d'occasions aux entrepreneurs et aux membres de la communauté noire.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur un certain nombre d'autres mesures et initiatives que la Banque CIBC a mises en œuvre pour favoriser une plus grande inclusion et soutenir des changements constructifs, notamment :

La Banque CIBC s'est associée à l'initiative BlackNorth pour lancer l'engagement des chefs de la direction, soit un appel à l'action visant à s'engager à prendre des mesures précises et à atteindre des objectifs en vue de la création d'occasions pour la communauté noire. Victor Dodig est coprésident de l'initiative.

est coprésident de l'initiative. En plus d'être signataire de l'engagement des chefs de la direction de l'initiative BlackNorth, la Banque CIBC s'est engagée publiquement à prendre des mesures pour aider à mettre fin au racisme systémique à l'égard des Noirs. Elle s'est notamment donné comme objectif de faire passer la représentation des cadres supérieurs noirs à 4 % d'ici 2023, d'augmenter son investissement annuel dans la communauté noire et de veiller à ce qu'au moins 5 % des étudiants recrutés proviennent de la communauté noire.

Pour nous aider à recruter, à fidéliser et à faire avancer les talents de la communauté noire, la Banque CIBC a lancé un partenariat pluriannuel avec Black Professionals in Tech (BPTN), un organisme qui cherche à combler les lacunes pour les professionnels noirs en matière de réseautage qui les empêchent d'accéder à des possibilités de carrière en Amérique du Nord. Ce partenariat nous permettra d'accroître nos connaissances sur l'expérience des Noirs dans le secteur des technologies, et d'y être plus sensibilisés. Nous pourrons aussi élargir nos réseaux, diversifier notre bassin de compétences et créer des occasions de mentorat pour nos gestionnaires de personnel.

Nous avons également établi un partenariat avec Onyx Initiative, un organisme sans but lucratif conçu pour combler l'écart qui existe dans le recrutement et la sélection d'étudiants des niveaux collégial et universitaire issus de la communauté noire pour des postes dans des entreprises canadiennes. L'organisme a récemment annoncé le lancement de sa première cohorte pour le programme de bourses d'études, lequel offrira de la formation, du mentorat et de l'encadrement à 170 participants. La Banque CIBC poursuit également son partenariat avec la Canadian Association of Urban Financial Professionals (CAUFP).

Nous avons mis à profit nos dix réseaux d'affinité pour découvrir les besoins uniques des employés et des clients en organisant des dizaines d'exercices d'écoute virtuels. Nous avons notamment tenu des séances avec des collègues de la communauté noire pendant que se déroulaient des manifestations à la suite de cas de violence qui ont mis en lumière l'existence continue du racisme systémique envers les Noirs en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur le programme bancaire pour les entrepreneurs noirs, visitez le site :

En français : https://www.cibc.com/fr/business/banking-for-black-owned-businesses.html

En anglais : https://www.cibc.com/en/business/banking-for-black-owned-businesses.html

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes à votre place à la Banque CIBC, visitez le site https://www.cibc.com/inclusion

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

