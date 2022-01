Le financement supplémentaire comprend un programme de prêts de 15 M$ et d'autres mesures de soutien visant à améliorer l'accès aux occasions

TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a mis sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires CIBC, conçu pour aider les entrepreneurs de la communauté noire à réaliser leur ambition visant à démarrer, exploiter et faire croître leur entreprise. Le nouveau programme comprend un engagement de 15 millions de dollars lié à des prêts aux entreprises allant jusqu'à 250 000 $, à des prêts non remboursables pour les entrepreneurs noirs, à des subventions pour les entrepreneurs noirs, ainsi qu'à un soutien à l'éducation qui contribuera à éliminer les obstacles à l'inclusion financière pour les entrepreneurs de la communauté noire, aidant ainsi ces entreprises à prospérer.

La Banque CIBC a établi un partenariat avec le Black Opportunity Fund (BOF) et la Chambre de commerce noire du Canada en vue d'offrir des services de soutien, comme du mentorat, de l'éducation financière et de la planification des affaires.

Dans le contexte de cet engagement, la Fondation CIBC, qui vise à créer une société plus équitable, versera un don de 2 millions de dollars au BOF. Grâce à ce don, le BOF offrira des prêts non remboursables à des entrepreneurs qui en sont à diverses étapes de leur planification d'entreprise afin de les aider à parfaire leurs connaissances et leurs capacités.

« La Banque CIBC est déterminée à éliminer les obstacles qui, trop souvent, nuisent à la réussite des entrepreneurs noirs. Les PME sont l'épine dorsale de notre économie et il est essentiel que les entrepreneurs noirs puissent prospérer pour que nous puissions bâtir des collectivités fortes, dynamiques, équitables et en santé, a souligné Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME à la Banque CIBC. Grâce à notre nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous sommes heureux de pouvoir aider plus de propriétaires d'entreprise à avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour croître et connaître la réussite. »

Ces engagements s'ajoutent au programme bancaire pour les entrepreneurs noirs CIBC actuel. Ce programme jumelle des clients nouveaux et actuels à des experts qui leur offrent des conseils personnalisés. Ces spécialistes aident également les clients à accéder au soutien individuel et à des offres bancaires de premier plan de la Banque CIBC destinées aux entrepreneurs noirs.

« Nous sommes heureux de l'engagement de la Banque CIBC à soutenir l'entrepreneuriat des Noirs, a déclaré Craig Wellington, directeur général du Black Opportunity Fund. Il s'agit d'une excellente étape vers l'élimination des obstacles systémiques qui empêchent les entrepreneurs noirs canadiens d'accéder pleinement et équitablement à des occasions de prospérer et de connaître la réussite. »

« Pour mobiliser la communauté noire et réduire l'écart en matière de richesse, il est essentiel de favoriser l'accès aux capitaux et à de solides relations financières pour que les entrepreneurs noirs puissent connaître la prospérité et la durabilité, a déclaré Michelle Meghie, présidente de la Chambre de commerce noire du Canada.

Les entrepreneurs de la communauté noire sont invités à visiter le site CIBC.com/afroentrepreneurs pour amorcer le processus de demande dès aujourd'hui.

Le Centre PME de Services bancaires aux PME CIBC offre également des conseils, des guides et des conseils d'expert aux entrepreneurs à toutes les étapes.

Autres investissements

Voici d'autres initiatives de la Banque CIBC visant à éliminer les obstacles et à lutter contre le racisme systémique envers les Noirs alors que nous favorisons un changement significatif et un avenir plus équitable :

Le fait d'être signataire de l'engagement des chefs de la direction de l'initiative BlackNorth et que Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC, soit coprésident de l'initiative BlackNorth.

Engagement public à accroître la représentation des membres de la communauté noire dans les postes de direction approuvés par le conseil d'administration à 4 % d'ici 2023. Cela fait partie de l'objectif global de la banque visant une représentation de 25 % de personnes de couleur dans des postes de direction approuvés par le conseil d'administration d'ici 2024.

Augmentation des dons annuels aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui soutiennent la communauté noire à 2 millions de dollars.

Nous avons offert aux gestionnaires de personnel de la Banque CIBC des ressources liées à l'apprentissage et de la formation axées sur la lutte contre le racisme systémique envers les Noirs et d'autres formes de racisme systémique.

Partenariat avec :

l'initiative BlackNorth, afin de lancer le programme Youth Accelerator à la fin de 2021; le programme pluriannuel Youth Accelerator, qui offre aux étudiants de la communauté noire 50 000 $ sur quatre ans pour les frais de scolarité, du mentorat, de l'éducation financière et des occasions de stages rémunérés ou de stages coopératifs;



l'organisme Black Professionals in Tech (BPTN), l'Onyx Initiative et la Canadian Association of Urban Financial Professionals (CAUFP), afin d'aider à embaucher, à perfectionner et à fidéliser des candidats de la communauté noire;



Black Owned Toronto, en 2021, en vue de présenter les produits et services offerts par les propriétaires d'entreprise noirs de la ville.

À propos du Black Opportunity Fund

Le Black Opportunity Fund (BOF) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré dirigé par la collectivité, dont le mandat est de mettre fin au racisme envers les Noirs en formant un bassin durable de capitaux visant à financer des entreprises dirigées par des Noirs et des organismes sans but lucratif et caritatifs dirigés par des Noirs, afin d'améliorer le bien-être social et économique des communautés noires du Canada.

Le Black Opportunity Fund lancera sous peu d'autres programmes de soutien importants liés à son mandat, notamment un programme de prêts pour les entreprises dirigées par des Noirs et un programme de subventions pour des organismes sans but lucratif et de bienfaisance dirigés par des Noirs et desservant les communautés noires.

