TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait son don pour appuyer l'aide humanitaire en Israël à 250 000 $. De plus, de concert avec ses employés, elle va augmenter la contribution totale jusqu'à 500 000 $ grâce à une campagne de jumelage de dons pour son équipe.

« Alors que nous sommes témoins de la dévastation qui se déroule à la suite des récentes attaques terroristes en Israël et que nous constatons l'augmentation du nombre de victimes, le besoin d'aide humanitaire s'accroît. Par conséquent, nous augmentons notre soutien humanitaire et travaillons avec notre équipe pour aider davantage les personnes dans le besoin, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. Nous espérons assurer la sécurité des civils et nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées personnellement par ces événements traumatisants. »

Les fonds viseront à fournir des secours immédiats et continus et à répondre aux besoins en termes d'abri et de sécurité.

