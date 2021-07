TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - La Banque CIBC figure parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada en 2021 selon Corporate Knights.

« Nous sommes heureux de recevoir cette reconnaissance pour nos investissements dans un avenir plus durable et inclusif, a déclaré Kikelomo Lawal, chef des affaires juridiques et chef de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance de la Banque CIBC. Nous sommes déterminés à être une force positive dans la société et à faire avancer les dossiers importants pour nos clients, notre équipe, nos communautés et nos actionnaires. »

Pour nommer les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de cette année, Corporate Knights a analysé un bassin de 271 entreprises en fonction d'une série d'indicateurs de rendement quantitatifs clés. La Banque CIBC a été reconnue pour son engagement avéré à l'égard de l'investissement dans les énergies propres et les revenus tirés de ses activités de financement durable, ainsi que pour la diversité des genres dans les postes de direction et le conseil d'administration, la diversité raciale dans les postes de direction et la qualité de sa caisse de retraite.

La Banque CIBC continue de prendre des mesures pour favoriser un avenir plus durable et inclusif pour les parties intéressées. Récemment, la Banque CIBC est devenue l'une des premières banques canadiennes à lier la rémunération des employés et des dirigeants au rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG), créant ainsi un lien clair entre la rémunération et les résultats sur des questions clés comme l'inclusion, la diversité et le financement durable.

Voici d'autres engagements liés aux facteurs ESG et d'autres marques de reconnaissance de la Banque CIBC :

La Banque CIBC a poursuivi sa progression vers son objectif de mobilisation de 150 milliards de dollars pour des activités de finance environnementale et durable d'ici 2027 et a atteint, au cours des trois dernières années, 28 % de son objectif sur 10 ans.

La Banque CIBC a été la première banque canadienne à rejoindre le Center for Climate-Aligned Finance de RMI.

La Banque CIBC a adhéré au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux prêts et aux investissements.

La Banque CIBC investit davantage dans les leaders, les créateurs de changement et les entrepreneurs noirs en doublant le financement des programmes axés sur l'éducation et les ressources offerts à la communauté noire, le faisant passer à deux millions de dollars par année.

En 2020, la Banque CIBC a investi 75 millions de dollars dans plus de 4 800 organismes communautaires en Amérique du Nord, en vue d'atteindre son objectif de 350 millions de dollars entre 2019 et 2023.

La Banque CIBC figure sur la liste de référence « Women Lead Here » de 2021 du Globe and Mail pour la diversité des genres au sein de la direction

La Banque CIBC s'est hissée au premier rang au Canada pour l'égalité entre les sexes par Equileap en 2021.

La Banque CIBC est reconnue par CDP parmi les banques mondiales les plus performantes pour ce qui est des mesures sur les changements climatiques en 2020.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC à bâtir un avenir inclusif et durable, consultez le Rapport sur la durabilité 2020 de la CIBC.

