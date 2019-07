La Banque CIBC fera l'acquisition de Cleary Gull, firme américaine de services bancaires d'investissement

CHICAGO et MILWAUKEE, WI, le 9 juill. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour acquérir Cleary Gull, une firme de services bancaires d'investissement basée à Milwaukee et spécialisée dans les fusions et acquisitions du marché intermédiaire, le placement de capitaux privés et les services consultatifs en gestion de dettes à l'échelle des États-Unis.

Cette acquisition appuie la croissance continue de la Banque CIBC aux États-Unis. L'expertise de Cleary Gull dans la satisfaction des besoins des entreprises privées prospères renforce les capacités de la Banque CIBC à approfondir ses relations avec ses clients.

« Notre banque a une présence établie dans la prestation de services conseils en investissement à de grandes entreprises clientes des États-Unis, et notre acquisition de Cleary Gull renforcera nos capacités à l'égard des clients du marché intermédiaire, » a déclaré Roman Dubczak, directeur général et chef, Banque d'investissement, réseau mondial, Banque CIBC. « Au cours de son histoire qui a débuté il y a plus de 30 ans, Cleary Gull a mis en place une équipe solide et offre son expertise à de nombreux secteurs. »

Depuis l'acquisition de The PrivateBank en 2017, la Banque CIBC a élargi ses capacités par le biais d'une approche hautement intégrée au sein de Groupe Entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux.

« Faire l'acquisition de Cleary Gull appuie notre focalisation sur les relations avec les clients, sur les liens au sein de nos équipes et sur notre stratégie qui consiste à bâtir une banque axée sur les relations, » a ajouté Michael Capatides, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA. « Cette acquisition est un pas de plus sur la plateforme américaine qui permettra d'offrir des capacités améliorées de Marchés des capitaux à nos clients, et appuiera nos objectifs de diversification et de croissance. »

« Cleary Gull et la Banque CIBC ont pour engagement commun de soutenir la croissance des entreprises privées du marché intermédiaire aux États-Unis, » a expliqué Ronald D. Miller, président et directeur général, Cleary Gull. « En nous focalisant sur les entreprises familiales ou d'entrepreneurs, ainsi que sur les sociétés d'investissement privé, nous sommes impatients de voir les occasions qui s'offriront à nos clients et à notre équipe dans le cadre des activités croissantes de la Banque CIBC aux États-Unis. »

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre, dans l'attente des approbations réglementaires. Les modalités n'ont pas été divulguées.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC (NYSE: CM) (TSX: CM) est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. La Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Aux États-Unis, CIBC Bank USA offre des services bancaires aux entreprises, privés et personnels et des solutions bancaires aux PME. Gestion privée de patrimoine CIBC offre des services de gestion de placements, des stratégies de gestion de patrimoine et de planification successorale. Visitez cibc.com/US

