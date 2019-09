La Banque CIBC fait un don de 150 000 $US pour appuyer les efforts de secours suite à l'ouragan Dorian

TORONTO, le 6 sept. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC fait un don de 150 000 $US pour appuyer l'aide humanitaire dans les régions touchées par l'ouragan Dorian et particulièrement le nord des Bahamas. Les fonds, qui incluent un don par l'entremise de la fondation CIBC First Caribbean's ComTrust, seront distribués par la Croix-Rouge.

« Nous nous tenons aux côtés de toutes les collectivités touchées par l'ouragan dévastateur qui s'est abattu sur les Bahamas et les régions environnantes », a déclaré Colette Delaney, chef de la direction, CIBC FirstCaribbean. « Nous nous engageons à aider nos clients, nos membres de l'équipe et les collectivités à se rétablir et à se reconstruire. »

Dans le nord des Bahamas, CIBC FirstCaribbean élargira son aide bancaire aux clients touchés afin de les aider dans leurs efforts de rétablissement, a ajouté Mme Delaney.

Les Canadiens qui souhaitent participer aux efforts de secours peuvent faire un don à Fonds de secours : ouragan Dorian. L'argent recueilli permettra à la Croix-Rouge de conduire des activités de secours et de reconstruction en réponse à la catastrophe.

