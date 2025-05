TORONTO, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que la Fondation CIBC fera des dons de 50 000 $ chacun à partir de son Fonds de secours d'urgence pour l'Alberta, de son Fonds de secours d'urgence pour le Manitoba et de son Fonds de secours d'urgence pour la Saskatchewan afin de soutenir les personnes touchées par les feux de forêt et les efforts d'évacuation dans la région. De plus, les dons reçus grâce à ces fonds serviront à offrir un soutien permanent aux organismes locaux afin de promouvoir les efforts de secours et de restauration dans l'avenir.

« La Banque CIBC soutient ses clients, son équipe et les collectivités dans leurs efforts d'évacuation et de secours en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan en raison de ces feux de forêt destructeurs, a déclaré Heather Wagner, vice-présidente principale et chef régionale, Centre du Canada, CIBC. En cette période difficile, nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées. »

De plus, pour les clients touchés dans ces provinces, la Banque CIBC offre l'aide financière, les conseils et le soutien suivants :

Modification de la période d'amortissement de prêts hypothécaires pour réduire les versements

Ententes de paiement spéciales et reports de paiement sur les prêts et les marges de crédit

Conversion des points Aventura MD en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables

en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables Consolidation de dettes pour des versements plus faciles à gérer

Pour appuyer les personnes touchées par les feux de forêt, vous pouvez faire un don au Fonds de secours d'urgence pour l'Alberta de la Fondation CIBC, au Fonds de secours d'urgence pour le Manitoba de la Fondation CIBC et au Fonds de secours d'urgence pour la Saskatchewan de la Fondation CIBC.

Pour en savoir plus : Deborah Rowe, [email protected], 416 586-7019