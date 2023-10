TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait un don de 100 000 $ pour fournir une aide humanitaire immédiate à la suite des récentes attaques terroristes en Israël.

« Les événements horribles qui se sont produits au cours des derniers jours ont créé un besoin criant d'aide humanitaire pour soutenir les personnes touchées par les récentes attaques et l'escalade du conflit », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, CIBC. « Nous nous joignons aux Canadiens et aux gens du monde entier pour lutter contre le terrorisme, tout en appuyant les efforts visant à fournir de l'aide aux personnes touchées par la violence. Nous espérons assurer la sécurité des civils et nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées personnellement par ces événements tragiques. »

Les fonds serviront à fournir des secours immédiats et continus et à répondre aux besoins en termes d'abri et de sécurité.

