La banque est reconnue comme un chef de file des pratiques de divulgation d'information sur les questions environnementales et sociales.

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) figure à l'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord pour une 17e année d'affilée en raison de ses pratiques commerciales responsables et durables et de sa transparence dans la divulgation d'information. L'indice de durabilité Dow Jones mesure le rendement des sociétés en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux.

Classée dans le 90e centile parmi les banques à l'échelle mondiale, la Banque CIBC est reconnue pour ses gains continus au chapitre de la dimension sociale et des pratiques de divulgation d'information à propos des droits de la personne et du recrutement de candidats.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance des efforts de la Banque CIBC pour renforcer les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance », a commenté Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, Banque CIBC. « Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire, et continuerons d'investir dans un avenir plus durable et de collaborer étroitement avec nos parties intéressées pour les aider à réaliser leurs ambitions dans ce domaine. Nous sommes conscients du rôle essentiel que jouent les banques dans l'avancement du programme de développement durable, et nous nous engageons à fournir notre part d'efforts. »

Voici certaines mesures pour un avenir durable que prend la Banque CIBC :

Établissement d'un nouveau cadre des émissions de financement durable à l'appui des placements durables.

Annonce de son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Annonce d'un partenariat avec des banques mondiales afin de lancer le projet Carbone, un projet sur le marché volontaire du carbone qui fournit efficacité, liquidités et normes mondiales à l'écosystème de compensation carbone.

Première banque canadienne à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance.

Lancement de nouvelles Solutions d'investissement durable axées sur l'investissement responsable par l'intermédiaire de Gestion d'actifs CIBC, qui versera une partie des revenus tirés de la gestion de ces solutions à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques.

Adhésion au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative mise en œuvre par le secteur financier en vue d'établir une norme mondiale d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.

Quelques autres reconnaissances sectorielles accordées à la Banque CIBC :

Désignation au palmarès des 100 sociétés les plus favorables à l'égalité des sexes

Inscription à l'indice d'égalité des genres de Bloomberg soulignant notre engagement en matière d'inclusion

L'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada

Pour en savoir plus sur les pratiques de durabilité de la Banque CIBC, consultez le Rapport sur la durabilité 2020.

Pour en savoir plus sur l'indice de durabilité Dow Jones, suivez ce lien.

