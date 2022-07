TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle collaborait avec Willful, une plateforme en ligne de création de testaments, afin de répondre à la demande croissante de solutions numériques pour la planification successorale.

« Les Canadiens veulent des solutions financières en ligne simples pour les aider à gérer leurs finances aujourd'hui et à planifier l'avenir. Travailler avec Willful permet à nos clients d'avoir la tranquillité d'esprit qui vient avec le fait d'avoir un testament et un plan pour la succession, a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en œuvre, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Grâce à cette nouvelle collaboration, nous encourageons les clients à avoir des conversations importantes et à mettre en place ces documents essentiels, en tirant parti de la commodité du numérique pour que ce soit le plus facile possible. »

Des études de la Banque CIBC montrent que le coût et la commodité sont des facteurs importants pour de nombreux Canadiens qui n'ont pas encore créé de testament. Plus de la moitié des Canadiens n'ont pas de testament légal et, parmi eux, plus de la moitié croient que la création de testaments en ligne serait une option pratique.

Comme le coût et la commodité sont au cœur des préoccupations d'un grand nombre de personnes, la collaboration de la Banque CIBC avec Willful offre aux clients de services bancaires en ligne qui ont des exigences testamentaires non complexes un moyen simple et pratique de créer un testament à partir de 79 $ (un rabais de 20 % sur le prix habituel), en seulement 20 minutes, au moyen de la plateforme de Willful. Les clients peuvent aussi créer des procurations en cas d'urgence, dresser une liste de leurs actifs et consigner leurs souhaits pour les funérailles et l'enterrement. Les clients ont le droit d'effectuer des mises à jour gratuites à mesure que leur vie change. À l'heure actuelle, Willful est offert en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

« Nous passons notre vie à essayer de faire croître notre patrimoine, mais nous ne planifions pas toujours la façon dont nos actifs devraient être transférés à nos proches, affirme Erin Bury, fondatrice et chef de la direction de Willful. Bien que de nombreuses personnes remettent cela à plus tard, la planification testamentaire et successorale procure souvent la tranquillité d'esprit. En vous occupant de ces importantes décisions financières de fin de vie, vous allégez considérablement le fardeau de vos proches. »

La collaboration avec Willful est la plus récente étape des efforts de la Banque CIBC visant à mettre à la disposition des clients des outils en ligne qui facilitent la planification bancaire et financière. La Banque CIBC s'est récemment classée au premier rang des cinq grandes banques du Canada pour ce qui est de la satisfaction globale de la clientèle envers les services bancaires en ligne, selon l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail canadiens pour l'année 2022.

Voici d'autres initiatives numériques récentes de la Banque CIBC :

la nouvelle fonction Virement Interac MD qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement Interac ;

qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement ; l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants;

la vérification numérique de l'identité, qui offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC;

le remplacement instantané de carte numérique, offert à la plupart des clients titulaires d'une carte de crédit personnelle ou d'entreprise CIBC qui, en cas de perte ou de vol de leur carte, leur permet d'accéder immédiatement à une carte de remplacement pouvant être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay.

Pour en savoir plus sur l'offre, consultez l'application Services bancaires mobiles CIBC ou ouvrez une session sur le site CIBC.com/francais.

Mention juridique relative au sondage :

Du 26 au 27 avril 2022, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 1 519 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de Maru Voice Canada . À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

À propos de Willful

Willful a pour mission de changer la façon dont les Canadiens se préparent à la mort et la gèrent. Leur premier produit est une plateforme en ligne qui rend la création d'un testament en ligne abordable, pratique et facile pour les Canadiens. La plateforme offre des services simplifiés de planification successorale (création d'un testament légal, d'une procuration relative aux soins de la personne et d'une procuration relative aux biens), ce qui permet aux consommateurs de créer un testament ou une procuration en suivant un processus étape par étape clair. La plateforme de Willful a été élaborée en collaboration avec des avocats de premier plan spécialisés dans le droit des successions, et offre des forfaits qui commencent à 99 $. Willful est établie à Toronto et ses services sont actuellement offerts aux personnes qui résident en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba.

