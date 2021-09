TORONTO et CHICAGO, le 3 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle fait don de 50 000 $ US pour soutenir les efforts de secours liés à l'ouragan Ida.

« Nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe partout en Amérique du Nord pour soutenir les efforts visant à aider les personnes touchées par l'ouragan Ida, qui a causé des ravages dans plusieurs États, explique Michael Capatides, chef de groupe à la Banque CIBC, région des États-Unis, et président et chef de la direction de CIBC Bank USA. Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par le passage destructeur de l'ouragan. »

Les particuliers et les entreprises qui souhaitent contribuer aux efforts de secours aux sinistrés sont invités à faire un don à la Croix-Rouge américaine. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge d'offrir des secours immédiats et continus en réponse à la catastrophe.

