TORONTO, le 6 juill. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle se joindra à sa filiale des Caraïbes, CIBC Caribbean, pour faire un don initial de 100 000 $ par l'entremise de la FirstCaribbean International ComTrust Foundation en appui aux efforts de secours liés à l'ouragan Beryl qui a touché les îles des Caraïbes.

Cette fondation, gérée par CIBC Caribbean, donnera des fonds supplémentaires pour les efforts de restauration à Saint-Vincent, à la Grenade et aux Grenadines, et en Jamaïque.

« La dévastation causée par l'ouragan Beryl a entraîné la destruction presque complète de certaines collectivités et des milliers de personnes dans la région ont un besoin urgent d'aide, a déclaré Mark St. Hill, PDG de CIBC Caribbean et président de la ComTrust Foundation. Nous sommes solidaires des membres de notre équipe et des communautés touchées dans les Caraïbes qui doivent faire face à cette situation éprouvante, et nous nous joignons à nos clients pour soutenir les activités de rétablissement immédiates. »

M. St. Hill a ajouté que CIBC Caribbean offrira également une assistance bancaire spéciale à tous les clients concernés qui communiquent avec elle pour les aider dans leurs efforts de rétablissement.

Pour soutenir davantage les personnes touchées par l'ouragan Beryl, vous pouvez faire un don au Fonds de secours pour l'ouragan Beryl de la Fondation CIBC. Les fonds recueillis serviront à fournir une aide immédiate, et à soutenir les efforts de rétablissement ainsi que les activités de résilience et de préparation pour les événements futurs.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos CIBC Caribbean

CIBC Caribbean est une banque axée sur les relations qui offre une gamme complète de services financiers de premier plan sur le marché par l'entremise de ses segments Services financiers aux entreprises, Services bancaires personnels et PME, et Gestion de patrimoine. Nous sommes situés dans douze (12) pays des Caraïbes et offrons des services bancaires grâce à environ 2 700 employés dans 48 centres bancaires et bureaux. Nous sommes l'une des plus grandes institutions de services financiers cotées à l'échelle régionale dans les pays anglophones et néerlandophones de la région avec des actifs de 13 milliards de dollars américains et une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars américains. Nous avons également un bureau de représentation à Hong Kong qui offre des services d'expansion des affaires et de gestion des relations pour notre administration de fonds. Les services bancaires changent partout dans le monde, et CIBC Caribbean a l'intention d'être un chef de file grâce à l'expertise, à l'intégrité et aux connaissances acquises grâce aux services bancaires dans les Caraïbes depuis 1836. CIBC Caribbean est membre du Groupe de sociétés CIBC. La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CIBC Caribbean, visitez le site www.cibcfcib.com, ainsi que les comptes Facebook, X (Twitter), LinkedIn, Instagram ou YouTube.

SOURCE CIBC

Renseignements : Debra King, directrice des communications d'entreprise, CIBC Caribbean, siège social de la Barbade. Téléphone : 246 367-2248; Téléc. : 246 421-7148; Courriel : [email protected]; Devika Goberdhan, Communications et affaires publiques CIBC, [email protected]