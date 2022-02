Une nouvelle plateforme d'acceptation de paiements et de services aux marchands axée sur le numérique soutiendra les quelques 1,2 million de PME canadiennes et renforcera leur autonomie.

TORONTO et LONDRES, le 23 févr. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Pollinate pour offrir « Tyl de la Banque CIBC » au Canada plus tard cette année. Tyl, une plateforme infonuagique axée sur le numérique destinée aux petites et moyennes entreprises (PME), permet d'accepter des paiements en toute sécurité, fournit une technologie de point de vente facile d'usage et aide les utilisateurs à administrer des programmes de fidélisation. De plus, la plateforme sera intégrée en toute transparence aux services bancaires aux entreprises de la Banque CIBC.

En vertu de ce partenariat, la Banque CIBC effectue un investissement financier stratégique dans Pollinate et se joint à Insight Partners, NatWest, National Australia Bank, Mastercard, EFM Asset Management et Fiserv à titre de détenteur de participation dans l'entreprise en croissance. Le partenariat entre la Banque CIBC et Pollinate donnera aux entreprises canadiennes l'accès à la plateforme Tyl, dont l'efficacité a été démontrée dans d'autres marchés mondiaux et qui est très bien accueillie par les propriétaires du fait de son utilité pour l'exploitation et la croissance de leur entreprise.

Les entrepreneurs pourront s'inscrire rapidement et facilement à Tyl de la Banque CIBC, qui leur permettra de recevoir des paiements en personne et en ligne, et leur transmettra les renseignements sur les opérations et d'autres données par l'intermédiaire d'une plateforme centrale. Le déploiement auprès des entrepreneurs est prévu plus tard cette année.

« Tyl de la Banque CIBC est un investissement stratégique dans notre engagement à aider les propriétaires d'entreprise canadiens à réaliser leurs ambitions grâce à une technologie numérique moderne et aux meilleurs renseignements, paiements et services bancaires axés sur les données, le tout sur une plateforme simple et intuitive. », a commenté Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Le Canada compte plus d'un million de PME, et notre nouvelle plateforme répondra à leurs besoins en évolution alors que nous sortons de la pandémie et réorientons nos efforts vers la croissance. »

« Les banques occupent une position privilégiée puisqu'elles peuvent communiquer directement avec les marchands et les clients. Nous sommes honorés d'être le partenaire de prédilection de la Banque CIBC et ainsi offrir la plateforme Tyl aux Canadiens. », a déclaré Alastair Lukies, CBE, fondateur et chef de la direction de Pollinate. « Nous avons été témoins de la réaction positive à notre plateforme de propriétaires d'entreprise de nombreux pays du monde, et nous nous réjouissons d'offrir aux entrepreneurs les outils et les données qui aideront leurs affaires à prospérer. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

À propos de Pollinate

Fondée en 2017, Pollinate est une entreprise mondiale dont le siège social est à Londres. Pollinate collabore avec de grandes banques mondiales à la réalisation de leur potentiel d'acquisition de marchands, et leur fournit une trousse d'outils infonuagique moderne à l'intention des propriétaires de PME, afin d'aider ces derniers à comprendre, à gérer et à faire croître leur entreprise. Indépendante des terminaux, processeurs et passerelles, et assurant une protection des renseignements et une sécurité de qualité bancaire, la plateforme Pollinate créée des produits, des expériences numériques et des marchés pour la prochaine génération de services bancaires aux PME à l'aide de flux de données acquis de banques et de systèmes tiers.

