La Banque CIBC et Microsoft annoncent leur relation stratégique en vue d'accélérer la transformation de la banque et son approche axée sur l'infonuagique

« Nous consacrons temps et argent à des technologies de pointe afin d'accélérer la transformation de notre banque. Notre investissement dans la technologie infonuagique en est la pierre angulaire », a déclaré Christina Kramer, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation à la Banque CIBC. « Grâce à la plateforme Azure de Microsoft, nous serons mieux placés pour aider les clients à réaliser leurs ambitions en leur offrant des services comme les services bancaires numériques et les remises internationales, ainsi que pour faire progresser les travaux innovants dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. »

Microsoft Azure aidera la Banque CIBC à prendre des décisions fondées sur des données plus rapidement et en temps réel afin de lancer et d'adapter rapidement des innovations en vue d'améliorer l'expérience client. En complément de son logiciel-service et de ses stratégies infonuagiques privées, l'investissement de la Banque CIBC dans une technologie infonuagique publique de premier plan renforcera et élargira ses bases essentielles en protection et sécurité des données.

« Il est primordial pour les institutions de tirer parti des technologies de pointe et de veiller à donner aux employés une formation numérique adéquate afin de prospérer dans le milieu en évolution rapide des services financiers », a souligné Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Nous sommes fiers de soutenir la transformation numérique continue de la Banque CIBC grâce à Microsoft Azure en la dotant des capacités d'intelligence artificielle, de données, d'infonuagique et d'apprentissage machine nécessaires pour stimuler l'innovation, alimenter son infrastructure de façon plus sécurisée et offrir une expérience client supérieure. »

Dans la foulée de la relation de longue date de la Banque CIBC et de Microsoft, cette entente représente une façon pour la banque de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie focalisée sur le client en misant sur la technologie et l'innovation afin de stimuler la croissance. Cette entente s'appuie sur une collaboration fructueuse entre les deux organisations en ce qui a trait à l'infonuagique, aux logiciels d'entreprise et à l'utilisation d'Office 365 par le personnel de la Banque CIBC.

La Banque CIBC a déjà démontré les avantages de la technologie infonuagique pour libérer le plein potentiel de son équipe de plus de 44 000 employés à l'échelle mondiale. Au début de la pandémie de COVID-19, la Banque CIBC a su exploiter ses plateformes technologiques souples afin d'offrir rapidement des programmes d'aide aux clients et d'établir la communication entre les membres de son équipe à l'échelle mondiale grâce à Microsoft Teams.

Teams sert aussi de plateforme pour mettre à profit des technologies infonuagiques d'intelligence artificielle avancées. L'agent virtuel interne pour les opérations de change de la Banque CIBC a été déployé à l'échelle nationale dans Teams afin d'aider à gérer les demandes de négociation des clients. Intégré aux systèmes bancaires de base, l'agent virtuel pour les opérations de change est en mesure de gérer une vaste gamme d'opérations en quelques secondes, ce qui réduit considérablement le temps de traitement des appels, tout en assurant l'exactitude. La nouvelle relation stratégique annoncée aujourd'hui renforcera la capacité de la Banque CIBC à offrir davantage aux clients dans un marché mondial en évolution rapide.

Les investissements dans la technologie Microsoft Azure favoriseront :

une accélération de la migration de centaines d'applications vers le nuage, en plus des nombreux systèmes de Marchés des capitaux qui bénéficient déjà de l'évolutivité, de la souplesse et de l'efficacité améliorées d'Azure;

une puissance de calcul évolutive pour le lac de données de la Banque CIBC et une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine pour alimenter des solutions clients intelligentes et novatrices;

une assise sûre et résiliente pour servir les clients de la Banque CIBC en tirant parti de l'expertise de Microsoft, des nombreux centres de données canadiens et d'une présence mondiale dans les régions où la banque et Microsoft exercent leurs activités.

Au Canada et partout dans le monde, la demande est forte en ce qui concerne l'ingénierie, la sécurité et les compétences connexes en matière d'infonuagique. La relation entre la Banque CIBC et Microsoft permettra aussi à la banque d'accéder à une vaste gamme de programmes de formation et d'attestations de Microsoft, en vue d'assurer le soutien et le perfectionnement continu des meilleurs employés de la Banque CIBC. « Investir dans des technologies de pointe, c'est aussi investir dans nos équipes et dans leurs capacités afin de continuer à bâtir la banque de l'avenir », a ajouté Mme Kramer.

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) participe à la transformation numérique pour inaugurer l'ère du nuage intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

