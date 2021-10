La Banque CIBC et le Youth Accelerator de l'Initiative BlackNorth acceptent maintenant les candidatures

BGC Canada administrera un programme pluriannuel pour aider à outiller la prochaine génération de leaders et de créateurs de changement de la communauté noire.

TORONTO, le 26 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC est heureuse d'annoncer que les candidatures pour le Youth Accelerator sont maintenant acceptées. Cette initiative visant à éliminer les obstacles pour la prochaine génération de leaders de la communauté noire en appuyant leurs études et leurs ambitions professionnelles. Ce nouveau programme pluriannuel élaboré en collaboration avec l'Initiative BlackNorth s'inscrit dans le contexte de l'adhésion de la Banque CIBC, l'an dernier, à l'engagement visant à faire tomber les obstacles et à aider les membres de la communauté noire à concrétiser leurs idées..

Le Youth Accelerator offrira aux étudiants de la communauté noire 50 000 $ sur quatre ans pour les frais de scolarité, du mentorat, de l'éducation financière et des occasions de stages rémunérés ou de stages coopératifs auprès d'autres signataires de cet engagement des chefs de la direction. On retrouve parmi les signataires des centaines d'entreprises de divers secteurs, formant pour les étudiants une vaste plateforme d'exploration de carrière.

« La Banque CIBC s'est engagée à contribuer à mettre fin au racisme systémique envers les Noirs, et entends pour ce faire s'attaquer aux obstacles qui existent encore dans notre société actuelle », a souligné Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales CIBC. « En consultation avec des décideurs de la communauté noire, nous avons conçu un programme novateur qui aura une incidence positive à long terme. Il s'agit seulement de l'une des mesures concrètes que nous prenons pour faire des progrès significatifs afin d'éliminer les inégalités qui existent de nos jours. »

« Nous nous réjouissons de collaborer avec la Banque CIBC et le Club Garçons et Filles du Canada à la création d'occasions concrètes pour la prochaine génération de leaders de la communauté noire », a commenté Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale de l'Initiative BlackNorth. « Cette initiative unique offre aux créateurs de changement et aux leaders émergents des collectivités sous-représentées les ressources dont ils ont besoin pour profiter pleinement de l'enseignement postsecondaire, sans obstacle financier. L'Initiative BlackNorth est fière d'appuyer les projets qui font de l'accès et de l'inclusion une priorité. »

BGC Canada (anciennement le Club Garçons et Filles du Canada) dirige les activités de sensibilisation et de sélection en étroite collaboration avec la Banque CIBC et l'Initiative BlackNorth, afin de retenir jusqu'à 30 candidats qui participeront au programme en 2022.

« Les clubs BGC partout au pays constatent les effets directs du racisme systémique et nous y réagissons en ouvrant nos portes aux jeunes de tous les milieux et de toutes les identités, et en mettant en place des filets de sécurité sociale pour attraper ceux qui tombent entre les mailles », a expliqué Owen Charters, président-directeur général de BGC Canada. « Le soutien de la Banque CIBC et de l'Initiative BlackNorth nous aidera à faire de grands progrès dans notre mission visant à éliminer les obstacles et à créer des occasions pour les jeunes Noirs. »

Les étudiants admissibles au programme doivent être inscrits en 4e année du secondaire (10e année) pour l'année scolaire 2021/2022. Les demandes sont acceptées jusqu'au 10 décembre 2021.

Les candidatures peuvent être soumises sur le site https://bgc-community.force.com/. Les candidats sélectionnés seront informés de leur participation en janvier 2022.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

À propos de l'Initiative BlackNorth

L'Initiative BlackNorth a pour mission de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs dans tous les aspects de notre vie en adoptant un état d'esprit axé sur les affaires. Nous nous engageons à éliminer les obstacles liés au racisme systémique qui nuisent à la vie des Canadiens noirs.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 775 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, consultez notre site bgccan.com et suivez @BGCCanadaFR sur les médias sociaux.

