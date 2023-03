Cette nouvelle collaboration permet aux clients d'envoyer des fonds à leurs proches en Chine en quelques minutes sans avoir à payer de frais de virement

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC et la Financière Simplii ont annoncé aujourd'hui une importante amélioration de la plateforme Virement de fonds mondial, grâce à une collaboration avec Citibank et Alipay. Les clients peuvent maintenant virer des fonds directement de leurs comptes Simplii ou CIBC à l'un des 1,3 milliard d'utilisateurs de portefeuilles mobiles Alipay en temps réel et sans avoir à payer de frais de virement. Il s'agit de la plus récente nouveauté de Services financiers directs de la Banque CIBC, qui élabore un ensemble unique de solutions numériques inédites pour les clients de la Banque CIBC et des services bancaires directs de Simplii.

« Nous voulons rendre le virement de fonds à des proches se trouvant à l'étranger aussi rapide, sûr et facile que s'ils se trouvaient au Canada, affirme Jimmy Dinh, directeur général, Services financiers directs, Marchés des capitaux CIBC. Ensemble, Simplii et la Banque CIBC éliminent les barrières pouvant rendre les remises longues et coûteuses. »

Voici les principales caractéristiques de la collaboration avec Alipay :

Aucuns frais de transfert et aucune déduction

Traitement des paiements en temps réel

Sécurité au niveau de la banque, aucune inscription au site Web d'un tiers

Initiation simple par nom, adresse et identifiants Alipay

Virements jusqu'à concurrence de 8 000 $ CA

Remise en argent de jusqu'à 100 $ sur le premier virement

Cette amélioration représente un avancement important dans la stratégie de différenciation de Services financiers directs de la CIBC visant à surpasser la concurrence dans le marché florissant des remises internationales du Canada, qui représente 29 milliards de dollars, et à établir des liens plus étroits avec la population croissante de nouveaux arrivants au pays. Par habitant, les Canadiens envoient presque deux fois plus d'argent à l'étranger que les Américains, et presque quatre fois plus que les Européens; ce phénomène sera probablement accentué parce que le Canada accueillera davantage de nouveaux arrivants dans les années à venir.

« Nos clients reconnaîtront la commodité et les économies liées à l'offre de ce service par leur banque, ajoute M. Dinh. Comme 90 % de la population chinoise utilise Alipay, nous savons que cette collaboration montrera à nos clients potentiels que nous sommes bien placés pour répondre à leurs besoins. »

Il s'agit du plus récent exemple de la façon dont Simplii et la Banque CIBC améliorent l'expérience bancaire des nouveaux arrivants. Voici d'autres exemples :

Nouvelle inscription à un compte bancaire canadien qui permet de transférer les fonds d'un compte bancaire issus de l'un des 90 pays sélectionnés et d'obtenir jusqu'à 1 300 $ en offres de bienvenue

Solution de Virement de fonds mondial offrant des virements sans frais le jour même dans plus de 130 pays

Traitement des paiements de frais de scolarité internationaux pour la plupart des établissements d'enseignement canadiens dans plus de 180 pays

Programme de CPG pour étudiants étrangers visant à aider les étudiants à satisfaire aux exigences relatives aux permis d'études

Commande de devises sans frais avec livraison à domicile ou collecte au bureau de poste gratuite

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos d'Alipay

Exploitée par Ant Financial Services Group, Alipay est la plus importante plateforme de paiement mobile et en ligne au monde. Lancée en 2004, elle est passée d'un portefeuille numérique à un instrument facilitant le quotidien de ses utilisateurs. Les utilisateurs peuvent réserver un taxi ou une chambre d'hôtel, acheter des billets de cinéma, payer des factures de services publics, prendre rendez-vous avec un médecin ou acheter des produits de gestion de patrimoine directement à partir de l'application. En plus des paiements en ligne, Alipay offre des paiements hors ligne en magasin, tant en Chine qu'ailleurs dans le monde. Plus de 40 millions de commerçants traditionnels acceptent maintenant Alipay en Chine. Le service de paiement en magasin d'Alipay couvre plus de 40 pays et régions dans le monde, et le remboursement de taxes par l'intermédiaire d'Alipay est pris en charge dans 29 pays et régions. Alipay travaille avec plus de 250 institutions financières et fournisseurs de solutions de paiement à l'étranger afin de permettre les paiements outre-frontière pour les Chinois qui voyagent à l'étranger et les clients à l'étranger qui achètent des produits de sites de commerce électronique chinois. Alipay prend actuellement en charge 27 monnaies. Communiquez avec Alipay sur Twitter.

