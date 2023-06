La marque de reconnaissance souligne l'engagement de la banque à réaliser les ambitions de ses clients

TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Global Finance a désigné la Banque CIBC comme meilleure banque d'investissement au Canada et a reconnu son leadership exceptionnel en matière de financement durable des infrastructures lors de l'édition 2023 de la remise des prix World's Best Investment Bank and Sustainable Finance Awards de Global Finance pour 2023.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme un chef de file mondial dans les domaines du financement durable des infrastructures et des services bancaires d'investissement », a déclaré Susan Rimmer, directrice générale et chef, Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, réseau mondial, Banque CIBC. « Ce prix met en lumière notre équipe et nos capacités mondiales à aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Il souligne le leadership dont la Banque CIBC fait preuve depuis longtemps pour répondre aux besoins changeants de ses clients et assurer un avenir plus durable. En 2022, la Banque CIBC figurait parmi les dix principaux bailleurs de fonds des projets d'énergie renouvelable aux États-Unis(1) et a reçu le prix Financial Adviser (Amériques) 2022 décerné par Infrastructure Journal Global pour son expertise de premier plan en matière de conseils financiers dans le cadre de transactions dans le secteur de la transition énergétique.

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité :

Engagement à n'émettre aucune émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. En 2022, nous avons établi des cibles provisoires pour réduire les émissions associées à nos portefeuilles pétrolier et gazier et de production d'électricité, par rapport au niveau de référence de 2020;

Réduction de 22 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (portée 1 et 2) provenant des activités au Canada et aux États-Unis depuis 2018. (2) En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028;

et aux États-Unis depuis 2018. En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028; 112,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable au cours des quatre dernières années pour atteindre notre objectif de 13 ans, soit 37,6 % de notre objectif de mobilisation. En voie d'atteindre notre objectif de 300 milliards de dollars (2030) (3).

La Banque CIBC continue d'investir dans le système de transition énergétique par les moyens suivants :

Investissements de 100 M$ dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique;

Lancement de Carbonplace, une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone. Carbonplace devrait devenir une entreprise commerciale en 2023, et la Banque CIBC commencera à tirer parti de la plateforme pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions de carboneutralité;

la Banque CIBC commencera à tirer parti de la plateforme pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions de carboneutralité; Établissement de partenariats pluriannuels avec l'Université de Calgary , la Schulich School of Business et l'Université McGill pour favoriser l'écosystème de transition énergétique et former une nouvelle génération de leaders.

Les Global Finance Awards reconnaissent le leadership sur le plan du financement du développement durable en faveur de l'environnement et de la société, et soulignent l'expertise, les services-conseils et l'orientation des principales institutions financières pour les clients des marchés financiers. Les activités en 2022 ont été prises en considération pour les deux prix.

(1) Basé sur l'édition 2022 du League Tables Report for Greenfield and Energy Transition Lending de New Project Media. (2) Réduction des émissions absolues de GES (de portée 1 et 2) par rapport à l'année de référence de 2018. Les données de 2022 s'étendent du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. (3) Dans les grandes lignes, les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, les infrastructures durables, l'immobilier durable, le logement abordable et l'infrastructure de base, ainsi que des produits comme les produits financiers liés au développement durable et à l'environnement. Les services offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur de premier plan. En 2022, notre méthodologie a été mise à jour de façon prospective afin d'inclure les opérations liées au secteur du logement abordable. Le secteur du logement abordable comprend les prêts et investissements effectués pour respecter nos obligations en vertu de la Community Reinvestment Act des États-Unis.





À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Personne-ressource pour les médias de la Banque CIBC : Demandes de renseignements des médias : Kathryn Lawler, Communications et affaires publiques CIBC, 416 242-1943 ou [email protected]