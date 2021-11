TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a une nouvelle fois été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp Canada Inc. Cette reconnaissance prestigieuse est fondée sur le succès de la Banque CIBC dans de nombreuses catégories, y compris les avantages sociaux, la formation et le perfectionnement des compétences, l'engagement communautaire, le rendement et la reconnaissance.

« Cette reconnaissance attribuée pour la dixième année consécutive souligne l'engagement de la Banque CIBC à l'égard d'une culture axée sur la raison d'être - une culture qui soutient les ambitions des membres de notre équipe et qui favorise une expérience exceptionnelle pour les employés, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. Nous sommes fiers des réalisations de notre équipe au cours d'une année marquée par les défis continus de la pandémie. »

Le classement de la Banque CIBC au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada fait suite à d'autres distinctions reçues cette année pour l'excellence organisationnelle. En voici les principales :

La Banque CIBC figure parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada selon Corporate Knights

selon Corporate Knights La Banque CIBC figure sur la liste de référence « Women Lead Here » de 2021 du Globe and Mail pour la diversité des genres au sein de la direction

pour la diversité des genres au sein de la direction La Banque CIBC figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap

pour l'égalité des sexes selon Equileap La Banque CIBC figure parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada par MediaCorp Canada Inc. pour la onzième année consécutive

par MediaCorp Canada Inc. pour la onzième année consécutive La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la sixième année consécutive

