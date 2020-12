La Banque CIBC est nommée à l'indice Dow Jones Sustainability - Amérique du Nord pour la 16e année consécutive

La Banque est reconnue pour son leadership en matière de pratiques de communication de données sur les questions environnementales et sociales

TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a été incluse dans l'indice Dow Jones Sustainability (DJSI) en Amérique du Nord pour la 16e année consécutive, une reconnaissance de l'approche de la Banque en matière de pratiques d'entreprise durables. Le DJSI regroupe des entreprises basées sur des critères économiques, environnementaux et sociaux.

La Banque CIBC a obtenu la note maximale de 100 en communication de données sur les questions environnementales et sociales, ce qui reflète l'intérêt continu de la banque pour l'amélioration des pratiques de communication de l'information en matière de durabilité. La Banque a également été reconnue pour ses gains dans les catégories de la finance durable et de questions importantes.

« Nous sommes heureux d'être reconnus pour notre engagement à bâtir un avenir plus durable, a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques de la Banque CIBC. Nous continuons de renforcer nos pratiques de communication de l'information afin de démontrer les progrès que nous réalisons relativement aux enjeux environnementaux et sociaux qui sont importants pour nos clients, notre équipe et nos collectivités. »

Voici les mesures prises par la Banque CIBC pour assurer un avenir durable :

En 2019, elle annonce son objectif de consacrer 150 G$ à des initiatives de financement durable et environnemental d'ici 2027

Toujours en 2019, elle publie le rapport d'information sur les changements climatiques intitulé « Bâtir un avenir durable », qui cadre avec le groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

En 2020, elle a émis une obligation verte de 500 millions de dollars américains sur cinq ans pour aider à financer des projets, des actifs et des entreprises écologiques nouveaux et existants qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques. Il s'agit notamment de l'énergie renouvelable, des bâtiments écologiques, du transport écologique, de la conservation des ressources naturelles, de la conservation de la biodiversité, de l'efficacité énergétique et de la prévention et du contrôle de la pollution.

Signataire des Principes de l'autonomisation des femmes de l'ONU

Engagement de 2020 envers l'Initiative BlackNorth pour mettre fin au racisme systémique à l'égard des Noirs, alors que le président et chef de la direction de la Banque CIBC, Victor Dodig , a assumé le rôle de coprésident de cette initiative

, a assumé le rôle de coprésident de cette initiative En 2020, Gestion d'actifs°CIBC s'est engagée à respecter la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.

Voici d'autres reconnaissances pour la Banque CIBC :

L'indice FTSE4Good depuis sa création en 2001

L'un des 100 meilleurs employeurs et meilleurs employeurs pour la diversité au Canada , selon Mediacorp

, selon Mediacorp Indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour un leadership inclusif

Les 100 sociétés les plus favorables à l'égalité des sexes selon Equileap

Entreprise généreuse d'Imagine Canada

Pour en savoir plus sur les pratiques de la Banque CIBC en matière de durabilité, consultez le Rapport sur la durabilité 2019.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements: Nima Ranawana, 647 456-4556 ou [email protected]

