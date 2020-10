Les obligations faciliteront le financement d'actifs, d'entreprises et de projets qui façonnent une économie plus durable.

TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui une obligation verte de cinq ans d'un montant de 500 M$ US pour faciliter le financement de projets, d'actifs et d'entreprises écologiques, qu'ils soient nouveaux ou existants, qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques, notamment dans les domaines suivants : énergies renouvelables, bâtiments écologiques, transports non polluants, conservation des ressources naturelles, conservation de la biodiversité, efficacité énergétique et prévention et contrôle de la pollution.

« En tant que chef de file du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord, nous sommes fiers de contribuer à mobiliser des capitaux et à élaborer des solutions axées sur le marché pour soutenir des placements qui façonnent un avenir plus durable », a déclaré Roman Dubczak, directeur général et chef, Banque d'investissement du réseau mondial, Marchés des capitaux CIBC. « Nos clients investissent de plus en plus dans la durabilité de leurs activités, et notre émission d'obligations vertes soutient ces efforts tout en répondant à la demande croissante de placements respectueux de l'environnement. »

Il s'agit de la première obligation verte émise par la Banque CIBC en vertu de son Cadre des obligations vertes. Ce Cadre est conforme aux Principes sur les obligations vertes de 2018 de l'International Capital Market Association (ICMA) et a été examiné par Sustainalytics, un fournisseur indépendant et chef de file mondial en ce qui a trait à la recherche, à l'analyse et aux services liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les investisseurs.

À mesure que la demande de placements respectueux de l'environnement augmente, la Banque CIBC s'engage à être un chef de file en matière de responsabilité environnementale et de financement durable, à soutenir ses clients dans la croissance de l'économie sobre en carbone et à prendre des mesures pour régler les problèmes environnementaux et sociaux :

2017 : Gestion d'actifs CIBC devient signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (PRI)

2018 : Elle lance une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) afin d'améliorer son empreinte opérationnelle, comme il est indiqué dans le rapport annuel sur la durabilité de la Banque CIBC

2018 : Elle annonce le premier document-cadre sur les obligations axées sur la promotion des femmes dans des postes de direction au Canada

2019 : Elle annonce son objectif de consacrer 150 G$ à des initiatives de financement durable et environnemental d'ici 2027

2019 : Elle publie le rapport d'information sur les changements climatiques intitulé « Bâtir un avenir durable », qui cadre avec le groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

« Notre banque reconnaît le rôle positif que les institutions financières peuvent jouer pour appuyer un avenir plus vert », a déclaré Peter Levitt, vice-président à la direction et trésorier de la Banque CIBC. « Nous nous engageons à favoriser la croissance durable de notre économie, et cette émission d'obligations vertes constitue une autre étape dans la réalisation de cet objectif. »

Le présent placement est réalisé uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne et qui est déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10.

Il est possible d'obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus de base simplifié connexe qui se rapportent au présent placement en appelant BofA Securities, Inc. au 800 294-1322 (sans frais), CIBC World Markets Corp. au 800 282-0822 (sans frais), HSBC Securities (USA) Inc. au 866 811 8049 (sans frais) ou Wells Fargo Securities, LLC au 1 800 645-3751 (sans frais).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'obligations vertes ou d'autres titres; les obligations vertes ne pourront par ailleurs être vendues dans quelques État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l'État ou le territoire donné.

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans ce communiqué, dans d'autres documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies et perspectives. Ces énoncés prospectifs sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans nos énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque ainsi que leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

