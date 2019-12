La Banque CIBC embauche 200 conseillers spécialisés et lance une nouvelle technologie pour soutenir les entrepreneurs canadiens

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'embauche de plus de 200 spécialistes en services bancaires aux entreprises au cours de 18 derniers mois conformément à sa stratégie fondée sur les relations, laquelle est axée sur l'aide à offrir aux propriétaires d'entreprise pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. En plus de faire croître ses équipes consultatives offrant des services aux entreprises, la Banque CIBC a équipé ses conseillers d'outils de pointe sur le marché pour appuyer les entrepreneurs à toutes les étapes de croissance de leur entreprise, du démarrage à l'expansion, de la gestion des flux de trésorerie à la transition d'entreprise.

« Nous soutenons les entreprises canadiennes en enrichissant nos services consultatifs spécialisés, en offrant davantage de flexibilité bancaire, et en développant des capacités numériques de premier ordre pour aider les propriétaires d'entreprise et les professionnels à se concentrer sur la perspective d'ensemble, a affirmé Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. Nous nous engageons à aider les entreprises canadiennes à prospérer dans l'environnement actuel. »

Les équipes de conseillers spécialisés en services bancaires aux entreprises de la Banque CIBC fournissent des conseils financiers fiables aux entreprises, y compris des services de consultation en gestion de trésorerie pour améliorer les flux de trésorerie d'une société, de même que du financement de croissance pour soutenir les entreprises en expansion. La banque a réussi à intégrer ces postes spécialisés dans plusieurs marchés clés et continuera à le faire en 2020.

La Banque CIBC a complété ses services consultatifs fondés sur les relations en lançant une nouvelle technologie visant à améliorer l'expérience bancaire des entrepreneurs canadiens. Celle-ci comprend l'Explorateur de solutions d'affaires de la Banque CIBC, un outil de découverte guidé qui aide les clients commerciaux à établir leur vision et leurs objectifs, à cibler leurs besoins financiers et à recevoir des analyses personnalisées et des données exploitables pour améliorer leurs opérations commerciales. De plus, notre outil de planification des liquidités interactif permet aux clients commerciaux de travailler avec leur conseiller commercial pour envisager différents scénarios de croissance et de flux de trésorerie. Cette simulation aide les propriétaires d'entreprise à planifier et à améliorer leurs résultats nets, ainsi qu'à faire croître leurs sociétés.

« En reconnaissant le rôle fondamental que jouent les petites entreprises et l'entrepreunariat professionnel dans l'économie canadienne, nous enrichissons notre offre de services consultatifs spécialisés et nos solutions novatrices pour favoriser leur croissance », a ajouté M. Turnbull.

Cette dernière année seulement, la Banque CIBC a inauguré de nouvelles capacités pour donner aux entrepreneurs et aux professionnels plus de flexibilité et pour faciliter la gestion de leurs finances. Celles-ci comprennent :

Services bancaires intelligents CIBC MC pour PME, une plateforme numérique première en son genre qui marie les services bancaires et les services de comptabilité infonuagique et d'intégration de la paie pour offrir aux propriétaires d'entreprise un aperçu complet de leurs finances à un seul et même endroit.

pour PME, une plateforme numérique première en son genre qui marie les services bancaires et les services de comptabilité infonuagique et d'intégration de la paie pour offrir aux propriétaires d'entreprise un aperçu complet de leurs finances à un seul et même endroit. La capacité pour les propriétaires d'entreprise d'ouvrir de nouveaux comptes commerciaux par voie numérique et en toute sécurité, et de s'inscrire aux Services bancaires intelligents CIBC MC pour PME à partir d'un appareil mobile sans avoir à se déplacer dans un centre bancaire

pour PME à partir d'un appareil mobile sans avoir à se déplacer dans un centre bancaire Contribuer à réduire les frais bancaires totaux en offrant des options d'exonération de frais mensuels pour quatre des comptes d'opérations d'entreprise les plus populaires de la Banque CIBC

Virement de fonds mondial CIBC MC pour PME, qui permet à des clients commerciaux d'envoyer de l'argent dans plus de 80 pays sans avoir à payer les frais de transfert.

pour PME, qui permet à des clients commerciaux d'envoyer de l'argent dans plus de 80 pays sans avoir à payer les frais de transfert. Lancement d'ensembles destinés à des professions en particulier, y compris des médecins, des dentistes, des optométristes et des étudiants en médecine.

« La combinaison unique de la Banque CIBC, qui unit des experts en relations offrant des conseils fiables et des solutions de paiement et de services bancaires numériques de premier ordre, illustre l'engagement de notre banque à soutenir l'entrepreunariat d'un bout à l'autre du Canada », a ajouté M. Turnbull.

Pour en savoir davantage sur les services bancaires aux entreprises de la Banque CIBC, visitez le site Web de la Banque CIBC en cliquant ici.

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

