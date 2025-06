Les professionnels des métiers spécialisés ont maintenant accès à des solutions financières personnalisées pour leurs besoins personnels et d'entreprise.

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de services bancaires aux PME conçu pour les professionnels des métiers spécialisés. Cette initiative s'appuie sur le succès du tout premier programme de services bancaires personnels de la Banque CIBC destiné aux professionnels des métiers spécialisés, qui a été lancé en juin 2024. Ensemble, ces initiatives sont conçues pour améliorer le soutien à un secteur essentiel de l'économie canadienne.

« De la fabrication au transport, en passant par la construction, les métiers spécialisés sont en forte demande et constituent un élément essentiel de l'économie canadienne, a affirmé Andrew Antoniadis, premier vice-président, Services bancaires aux PME et Solutions de gestion de trésorerie, CIBC. Notre nouvelle initiative des Services bancaires aux PME est la réponse de la Banque CIBC aux besoins bancaires uniques des entreprises de professionnels des métiers spécialisés et démontre notre engagement à leur donner les moyens d'agir grâce à des solutions financières globales personnalisées, ainsi qu'à des conseils d'experts qui leur permettent de réaliser leurs ambitions financières et de faire croître leur entreprise. »

Le programme de Services bancaires aux PME pour les professionnels des métiers spécialisés de la Banque CIBC comprend de nombreux avantages personnalisés, notamment :

Solutions complètes : Les clients du secteur des métiers spécialisés bénéficieront d'un large éventail de solutions bancaires aux entreprises qui offriront un soutien transparent pour tous leurs besoins financiers.

Offres spéciales : Exonération des frais mensuels pendant 12 mois sur certains types de comptes d'entreprise pour les nouveaux clients admissibles du secteur des métiers spécialisés Taux plus élevés que ceux affichés sur le premier CPG et taux privilégié sur la première marge de crédit d'entreprise Économies sur le premier compte de services aux marchands Taux préférentiel sur la première marge de crédit d'entreprise pour les clients actuels du secteur des métiers spécialisés, avec des taux d'intérêt adaptés à leur profil de crédit et à leur admissibilité

Conseils d'experts : La Banque CIBC s'engage à offrir des conseils financiers personnalisés et une commodité bancaire par l'entremise de son Centre de conseils aux clients PME et de ses directeurs relationnels attitrés, en veillant à ce que les clients spécialisés reçoivent des conseils d'experts adaptés à leurs besoins uniques.

La Banque CIBC est également fière d'être le commanditaire principal du secteur des services financiers pour le collège des métiers spécialisés (Skilled Trades College) du Canada, offrant aux étudiants spécialisés des conseils et des produits financiers essentiels pour favoriser leur réussite académique. Récemment, la CIBC a accordé cinq bourses d'études complètes, totalisant 75 000 $, à des étudiants méritants.

En soutenant les professionnels des métiers spécialisés du Canada, et ce, du début de leurs études au début de leur carrière, puis à mesure qu'ils font croître leur entreprise, la Banque CIBC établit des relations solides et renforce sa position de chef de file en offrant un soutien financier complet aux gens qui poursuivent une carrière dans des métiers spécialisés à forte demande.

À propos de la Banque CIBC

